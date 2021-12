Joaquín Levinton habló de Charlotte Caniggia: "somos un dúo explosivo"

miércoles, 15 de diciembre de 2021 13:55

A fines de noviembre comenzaron a circular versiones que aseguraban que Charlotte Caniggia y Joaquín Levinton se mostraban muy cariñosos en las grabaciones de MasterChef Celebrity 3. "Estoy de novia hace casi tres años, como es de público conocimiento. Trato de resguardar mi vida privada ya que como saben, he vivido demasiada exposición en otras situaciones personales y familiares. Por eso trato de resguardarme y alejarme de conflictos mediáticos", manifestó la mediática en sus redes sociales, en referencia a su relación con el empresario Roberto Storino Landi.

Y continuó: "Estoy pasando un buen momento en mi trabajo, en el cual no hay camarines. Tanto compañeros, productores y demás compartimos todos juntos un mismo espacio, buena onda y compañerismo. Y con mi pareja Roberto tenemos una relación hace tres años y estamos muy tranquilos y felices".

Joaquín, en cambio, decidió guardar silencio durante varios días, hasta que en el reality se hicieron eco de los rumores y salió a contestar. "Vos no hablés que te estuve stalkeando las redes, querido. Hay mucho para decir acá", le dijo Juariu, la influencer que se hizo conocida por sacar a la luz más de un romance. Y agregó: "Vi que estuvo cerca de una famosa en una fiesta".

Las cámaras apuntaron directamente a la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia, Damián Betular los miró con suspicacia y finalmente Santiago Del Moro se animó a preguntar cómo es el vínculo entre ellos. "Es mi amigo", aclaró la joven de 28 años y en diálogo con la producción del programa aseguró que son "dos locos de la vida" y que "están en otra".

El conductor insistió con lo divertido que podría ser un encuentro familiar de los Caniggia con el líder de Tur, que se puso colorado y se inhibió frente a sus compañeros, pero en otro momento de la grabación se sinceró: "Me parece que somos un dúo explosivo, destinado a ganar". Si bien hace más de 20 años que forma parte del ambiente musical, se sabe poco de los amores que ha tenido en su vida. El más conocido fue Celeste Cid, con quien estuvo en pareja dos años y protagonizó la portada de la revista Paparazzi saliendo de la Clínica Bazterrica, donde según el semanario la actriz se había internado para curar sus adicciones.

"No tengo nada que ver con lo que le pasa. No fui un iniciador, en ese río ya había corrido mucha agua. Yo fui una balsa que pasó. No sé cuánto duró la relación, pero parecieron cien años", dijo el cantante en 2011, a raíz de las críticas que recibió luego de que se dieran a conocer los problemas que había tenido Celeste.

Pero a más de diez años de aquel noviazgo, recordó con humor aquel momento mediático. "Mi historia fue desopilante más que dramática, en lo que es la parte del exceso. Si alguna vez pareció eso fue por una cuestión amarillista", declaró en en PH, Podemos hablar, el programa que conduce Andy Kusnetzoff los sábados en Telefe. E hizo referencia a la tapa de Paparazzi que despertó todo tipo de teorías sobre su vida abajo de los escenarios: "Era una taradez. Yo iba caminando normal, pero claro, te sacan 40 fotos... Y me acuerdo 1cuando me vestí. Dije 'me voy a poner estos pantalones blancos, estas zapatillas, este pulóver que está buenísimo'. Y me hago un chequeo rutinario. Al día siguiente salgo (en la tapa), pero la conch... de tu madre. No me dejaban en paz".