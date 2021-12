Hercai: avance del capítulo de este miércoles

miércoles, 15 de diciembre de 2021 00:00

Momentos dramáticos se viven en Hercai, la novela que día a día conquista a la audiencia por Telefe. Miran se niega a dejar que Reyyan avance en sus pensamientos contra él por lo que le pasó a su padre y está convencido en hacer todo para reconquistarla.

En el capítulo de este martes, ambos se juntan a hablar y él le asegura que es inocente del atentado contra la vida de Hazar

"La única promesa que pueda hacerte es que cuando se sepa la verdad, ella será la única que podrá guiar nuestro camino", le prometió Miran subrayando que buscará la verdad y que ésa puede ser "la inocencia de tu padre o tal vez no".

"Lo que te prometo es que hasta que se sepa la verdad no haré nada. Si realmente crees que tu padre es inocente, entonces lleva este anillo hasta ese día. Si resulta ser verdad habremos estado separado en vano hasta ese momento. Que las mentiras no arruinen el momento, demuestra tu fe en mi con el corazón y el amor que me sientes", agregó.

En el capítulo de este miércoles, Miran y Reyyan huyen al campo para reconectarse entre sí, lejos del odio de sus familias, y para que el amor haga lo suyo. Ambos llegan hasta allí en sus caballos y dando lugar a sus sentimientos.

Allí permanecen hasta que una tormenta los sorprende y sus caballos se escapan. La tormenta los obliga a ocultarse en una cueva. Con la ropa empapada, y con el frío empezando a hacerse sentir, ella se resiste a pasar la noche ahí, alejada de su padre.

"¿Y si mi padre despierta?, ¿y si pasa algo y quiere verme? Voy a volver. Tengo que ir a ver a mi padre, no nos informarán si pasa algo", lanzará Reyyan antes de empezar a correr bajo la lluvia. Luego agregará: "No puedo esperar. Necesito hablar con mi padre, tengo que pedirle que me perdone".

¿Qué pasará?, ¿volverán al hospital o pasarán la noche juntos en la cueva?