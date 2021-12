Hercai: avance del capítulo de este martes

martes, 14 de diciembre de 2021 00:23

Hercai transita momentos en los que sus protagonistas se aman pero resisten sus sentimientos ante una situación extrema dada por el atentado contra su vida que sufrió Hazar en la mansión Aslanbey. El padre de Reyyan continúa internado y con esto el dramatismo sigue presente en la novela turca que día a día conquista a la audiencia por Telefe.

En el capítulo de este lunes, Reyyan se enteró de una verdad que Miran mantenía en silencio: le dio sangre a su padre para que no muriera. "Sólo te he mentido una sola vez en mi vida y hasta el día de hoy me duele cuando te miro a los ojos. Nunca se desvaneció. Créeme no toqué a tu padre, no lo hice", expresó él ante la verdad expuesta.

Sin embargo ella se resistió a creer que él quiera que su padre se salve. "¿Qué estás pensando, qué estás tratando de hacer? No puedo entender", le dijo ella aún con lágrimas en sus ojos y recordando que lo vio a su padre tendido con sangre a los pies de Miran.

Por otro lado, en el momento que ambos se encontraron juntos, una enfermera llevó las pertenencias de Hazar envueltas en una bolsa para que ambos las tengan en su poder. Ahí Miran vió la carta que el padre de Reyyan cuidaba celosamente pero no la abrió ni leyó.

En el capítulo de este martes, Miran se siente aturdido por la culpa que cae sobre su espalda por el atentado contra Hazar y quiere saber quién fue el autor de los disparos.

"Todo esto me está volviendo loco, nadie escuchó nada, nadie sabe nada. Dicen los guardias que sólo escucharon cuando cayó. Qué quería ese hombre acá", lanzará Miran tratando de descifrar quién está detrás de lo ocurrido con el claro objetivo de separarlo de Reyyan.

Por otro lado, ambos se reunirán para hablar y él le volverá a recordar sus sentimientos hacia ella. Además le pedirá un favor: "Reyyan necesito que vuelvas a ponerte este anillo y lo dejes ahí para siempre". En ese momento ella rompe en llanto al recordar que su padre está internado en grave estado. Sus palabras serán escuchadas por Gül que huirá del lugar en un profundo llanto, con un destino que todos desconocen.

¿Qué pasará ahora con Hazar?, ¿logrará salir adelante?, ¿recuperarán Miran y Reyyan el tiempo perdido como pareja?