¿Cambia de canal? Ángel de Brito "estalló" en Instagram

martes, 14 de diciembre de 2021 00:49

El viernes pasado Ángel de Brito anunció el final del ciclo Los Ángeles de la Mañana, LAM, por la pantalla de El Trece. Después de más de una década al aire, el programa de chimentos llegará a su fin y con esto rápidamente se barajaron cientos de rumores.

Algunos dan cuenta que recibió una propuesta "tentadora" de otro canal, otros indicaron que cambiará de programa dentro del mismo canal y hay quienes creen lo que él dijo al aire: se toma unas merecidas vacaciones sin pensar, por ahora, en alguna continuidad laboral... pero sí escuchando ofertas.

Lo cierto es que los programas de espectáculos tocaron este tema en sus espacios y las versiones fueron de lo más diversas. Maite Peñoñori, ex angelita, contó en "Intrusos" que habló con Ángel pero no quiso dar muchos detalles. "Fue una sorpresa, porque era un ciclo consolidado, de muchos años y con buenos números. Y a raíz de esos empezaron miles de especulaciones", comenzó expresando.

Luego agregó: "Yo ayer hablé con Ángel y no me dijo mucho más de lo que contó al aire, porque me parece que no hay nada cerrado, de todo lo que se dice, y seguramente habrá otras cosas que no me va a contar. Además de los chats ya me eliminaron”.

Desde Mar del Plata, Ángel lanzó un comentario "picante" en el que se rió de los rumores y versiones que circulan. En Instagram publicó una foto sentado en la playa, con una risa en su rostro y con el posteo que decía: "Sigan hablando".

En 9 horas, sumó más de 46 mil Me Gusta, entre ellos de El Chato Prada.