"Nos queremos morir": Wanda Nara viajó a la Argentina pero se olvidó algo importantísimo

lunes, 13 de diciembre de 2021 10:52

Luego de festejar sus 35 años en París, Wanda Nara, junto a sus hijos Isabella, Francesca, Valentino, Constantino y Benedicto, llegarán a la Argentina para pasar las fiestas de fin de año con su familia en el country Santa Bárbara. Además, abrirá un local de maquillajes en uno de los shoppings más famosos de Palermo.

En su cuenta de Instagram, la empresaria compartió algunas imágenes y videos sobre su vuelo con sus hijos y en uno de ellos se sorprendió al notar que faltaba algo imprescindible, debido a la emoción por el viaje, y se grabó junto a Isabella para relatar qué fue lo que sucedió.

“Vamos a hacer un pedido con Isi a algún alma caritativa, algún vecino de la zona ¿Mamá que se olvidó?”, le preguntó a la más pequeña. "El mate", respondió ella con una sonrisa. "¿Y qué vamos a hacer?", preguntó con tono de preocupación. "Nos querer mo...", agregó vía stories.

"Por suerte vamos a Argentina donde hay mate en cada esquina. ¡Ay, me quedó un versito! Si esto me pasaba en Ibiza, no iba a conseguir, pero en Argentina, sí", dijo Wanda explicándole a su hija. "¿Vos trajiste tu mate?", insistió Wanda. "No", dijo Isabella.

Tras su regreso, muchos especulan con la posibilidad de tener un encuentro cara a cara con Eugenia La China Suárez, luego de que Wanda Nara la señalara en octubre como la tercera en discordia en su matrimonio con el delantero del PSG, Mauro Icardi. En tanto, la actriz exCasi Ángeles este fin de semana se dio el gusto de disfrutar del aire libre y de compartir alguno de esos momentos con sus seguidores. ¿Se dará?