Noelia Marzol rompió en llanto al hablar de su padre: "lo amo pero sufrí mucho"

lunes, 13 de diciembre de 2021 18:00

Tras convertirse en la nueva campeona de ShowMatch y la primera bajo La Academia, Noelia Marzol no logró contener las lágrimas y rompió en llanto al hablar de su papá y la relación que tuvo a lo largo de la vida con él.

Todo ocurrió cuando Celeste Muriega le preguntó por el cambio de actitud del hombre, tras verla consagrarse campeona en el programa de Marcelo Tinelli."Debe ser mágico que a tu papá se le caiga la baba cuando antes no te apoyaba", le dijo la bailarina, en LAM.

En ese momento, Marzol respondió: "Yo a mi papá lo amo, pero sufrí mucho. Que un padre no comparta la elección que uno tiene en la vida, no está bueno. Pero yo sé que mi papá me ama". "Lo que él dijo, sostenía o lo que pensaba era por mi bien. Decía 'podés tener la carrera que vos quieras y querés ser artista'. Lo hizo pensando en mi futuro. Ahora ya entendió que esta es mi pasión y que lo hago con el alma. Ahora ya está", sostuvo.

Sobre su vida, sus estudios y su elección en el baile, Noelia detalló que era muy exigente con el estudio aunque no era lo que realmente deseaba de corazón ya que sus dotes artísticos "le tiraban" más. "Yo era muy nerd. Me mandaron a un colegio alemán. Sé inglés. Era muy exigente. Y de repente dije 'no quiero la beca, quiero bailar'", dijo la bailarina.

Y finalizó: "Mi mamá me entendió y a los 4 años arranqué a bailar, cuando vi a unas chicas bailando".