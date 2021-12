Masterchef Celebrity: pura emoción en la eliminación de uno de los competidores

lunes, 13 de diciembre de 2021 00:24

Un momento muy emotivo se vivió este domingo, en la gala de eliminación de Masterchef Celebrity (Telefe). En la ocasión, los competidores se midieron en un desafío de estrategia en el que debían hacer 2 platos en 90 minutos.

A esta instancia llegaron Mica Viciconte, Tomás Fonzi, Charlotte Caniggia, Sabrina Garciarena, Paula Pareto y Tití Fernández. En la instancia de competencia, la que tuvo mejor performance fue Garciarena quien le cuidó bien el lugar a la boxeadora Tigresa Acuña quien se ausentó unos días.

Luego como los peores de la noche quedaron Tití y Tomás Fonzi pero el jurado salvó a este último y dejó afuera del certamen al periodista deportivo que había presentado un plato con el título de Perdón Germán. Si bien su actuación en la semana fue muy buena, incluso ganó la medalla de oro, quedó sentenciado cuando se ausentó de la última gala semanal y eso le generó el pase directo a este domingo.

Al momento de despedirlo, Martitegui destacó: "demostrarte que te gusta reunirte con tus amigos. Te vamos a extrañar, la gente acá te quiere. Siempre serás bienvenido".

Por su parte, Damián Betular destacó: "tenés una amabilidad única, fue un placer tenerte en esta cocina, tenerte acá. Me debes una salida a la cancha".

Finalmente Donato destacó que "es una alegría tenerte acá. Estas en la puerta de la sexta semana, no cocinabas cuando viniste y ahora cocinas mucho mejor".

Como tenía la medalla de oro ganada la semana pasada por uno de sus platos, debió elegir a una compañera o compañero para entregársela y con ésta los atributos que implicaban. Es por ello que eligió a Luisa Albinoni.

"No lo esperaba, es un gran tipo Titi, lo quiero mucho", destacó Luisa con gran emoción.

Por su parte Titi destacó: "tuve la suerte de compartir muchas horas con ella... la medalla queda en buenas manos". Luego se refirió a su salida del certamen: "me voy con el dolor del mundo, me quería quedar una semana más... tuve la suerte de participar de este reality maravilloso y me voy feliz de la vida de poder contarle a mis amigos que estuve en Masterchef".