Hercai: avance del capítulo de este lunes marcado por una verdad que saldrá a la luz

lunes, 13 de diciembre de 2021 00:00

Hercai transita momentos dramáticos por la pantalla de Telefe. La novela turca, que conquista a la audiencia en la siesta, tiene a Reyyan y Miran distanciados después de que Hazar fue baleado en la mansión Aslanbey. El padre de Reyyan fue encontrado tendido en el piso con sangre a su alrededor en un contexto muy confuso.

En el capítulo de este viernes, Zehra se enfrentó a Nasuh que quería trasladar a Hazar a otro hospital ante la gravedad de su estado. Además le advirtió que su hija Reyyan seguirá estando presente al lado de su padre por más que él no lo quiera así.

"Si el doctor dice que tiene que quedarse, entonces se quedará", lanzó la mujer advirtiendo que ella es la esposa. Además le pidió al doctor tomarle la mano a Hazar para darle fuerza y que pueda salir adelante.

En el capítulo de este lunes, Reyyan se enterará de una verdad que Miran mantenía en silencio: le dio sangre a su padre para que no muera. "Sólo te he mentido una sola vez en mi vida y hasta el día de hoy me duele cuando te miro a los ojos. Nunca se desvaneció. Créeme no toqué a tu padre, no lo hice", expresará él ante la verdad expuesta.

Sin embargo ella se resiste a creer que él quiera que su padre se salve. "¿Qué estás pensando, qué estás tratando de hacer? No puedo entender", le dirá ella aún con lágrimas en sus ojos y recordando que lo vio a su padre tendido con sangre a los pies de Miran.

Por otro lado, en el momento que ambos se encuentran juntos, una enfermera llevará las pertenencias de Hazar envueltas en una bolsa para que ambos las tengan en su poder. Ahí Miran verá la carta que el padre de Reyyan cuidaba celosamente.

¿Miran la leerá y sabrá la verdad?, ¿qué pasará con los sentimientos de Reyyan y su familia?