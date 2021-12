El final menos esperado: el mal momento de Sinem Unsal

lunes, 13 de diciembre de 2021 00:00

Doctor Milagro marcó un antes y un después en su carrera. De la mano de esta ficción turca pudo marcar presencia fuera de los límites de Turquía y conquistar teleaudiencia en diferentes partes del mundo, especialmente en Latinoamérica y Estados Unidos. Sinem Unsal se consagró como Nazli en Mucize Doktor y tras esta novela encaró un nuevo desafío.

La actriz fue convocada otra vez por Fox Turquía y se sumó como protagonista de Elbet Bir Gün, "Seguro un día". Se trata de una ficción que desembarcó en la pantalla chica de Turquía en noviembre pasado y se proyectaba como un gran éxito sin embargo terminó con muy bajo rating y llegando a su fin mucho antes de lo esperado.

La trama la tenía a ella como protagonista junto a Burak Yamantürk, quien interpretó al personaje de Mehmet Kiliçli en la serie. Pero este domingo 12 de diciembre la ficción llegó a su final y debió despedirse antes de tiempo de la pantalla. La novela no pudo extenderse en el tiempo y sólo cumplió 6 capítulos al aire, todos los domingos.

"Buena suerte a todos. Los amo. Gracias. Estoy muy contenta", escribió en su cuenta de Instagram donde se despidió con una galería de fotos.

Después de haber vivido un gran éxito con Doctor Milagro, Sinem no tuvo suerte con la nueva ficción y no logró atrapar a la teleaudiencia, que no acompañó. La trama fracasó y generó un mal momento a la joven que ahora mira otros rumbos laborales para salir adelante.

La serie

Elbet Bir Gün fue una serie de televisión turca del género drama y romance que comenzó a emitirse el 7 de noviembre pasado y que contó la historia de Feride (Sinem Ünsal), una joven que cambió su nombre a Gizem después de que ella escapó de su cuñado Cemil (Ömer Genç) por temor a su vida.

La joven que se ha construido una nueva vida tiene un matrimonio feliz. Gizem se entera de que toda su familia ha sido asesinada en un programa de televisión y que Cemil todavía está tras ella y su hermana mayor Nesime (Sebnem Bozoklu), que ha huido con su amante. Los caminos de Nesime y Feride se vuelven a cruzar después de muchos años. Mientras Gizem intenta no revelar las verdaderas identidades de ella y su hermana, su esposo Mehmet (Burak Yamantürk) tiene secretos de su pasado que oculta a su esposa.