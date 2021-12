Lizardo Ponce reveló cómo fue su salida del clóset: "tuve una etapa oscura en mi vida"

domingo, 12 de diciembre de 2021 11:04

Este sábado por la noche Lizardo Ponce fue uno de los invitados de Andy Kusnetzoff a su ciclo en Telefe, PH. Allí, el conductor pidió que pasaran al frente aquellos que hubiesen tenido una historia familiar que definiera su existencia y el influencer cordobés explicó cómo vivió el proceso de contarle a su familia sobre su orientación sexual.

“Mis papás siempre me apoyaron, incluso cuando les dije que quería ser periodista y sabían que no iba a tener un trabajo enseguida al salir de la facultad, y me bancaron sobre todo en eso de aceptarme tal cual soy, que para mí fue lo más importante”, comenzó.

“Aceptar que soy gay, que soy homosexual, tiene que ver con la orientación sexual. Considero que es un proceso que uno tiene que vivir, sumamente injusto porque no es algo que vivan todos; a mí me tocó atravesarlo y es un proceso donde uno bloquea gestos, bloquea todo porque se siente muy mal y yo viví esa etapa oscura de mi vida en la que tuve que resguardarme y estar triste”.

Por otra parte, Lizardo confirmó que si bien se han ido conquistando derechos para la comunidad LGBTIQ, todavía cuesta el salir del closet. "Está instalado en la sociedad que uno lo tiene que decir, que si lo sos lo tenés que hablar, y ¿por qué tiene que ser así?. No hay que confesar que sos heterosexual. Me resultaba muy difícil tener que sentarme a contar algo que nadie me contó a mí; me daba miedo cómo lo iban a tomar, sabiendo que contaba con todo su amor y su apoyo, pero el miedo estaba”, agregó.

Lizardo Ponce reveló cómo salió del closet con sus papás

Tenía 21 años cuando decidió que era tiempo de hacer partícipe a su familia de lo que venía sintiendo. “Yo tenía mi psicóloga en ese momento, y veníamos trabajando en mis metas, y ella me daba opciones, de una carta, un té, un café, sentarme y charlar, pero yo no podía; y me propuso que lo hagamos en terapia, así que los invité a terapia a los dos, y al principio hablamos de cualquier cosa”, contó.

“Cuando quedaban cinco minutos me da el pase mi piscóloga: ‘Lizardo les quiere decir algo’, y me acuerdo hasta el día de hoy que ni siquiera me salió la frase en ese momento y les dije: ‘Me gustan otras cosas’. Lo entendieron mi mamá y mi papá, se largaron a llorar, se emocionaron mucho y por suerte mi papá me dijo unas palabras hermosas que me guardo en el corazón hasta el día de hoy y lo mantengo”, confesó.

Finalmente, decidió compartir algo del mensaje que le dio su padre hace una década atras.“Me dijo que no era un tema, que no era nada que me distinga de los demás, que si para alguien eso era un tema esa persona no tenía que estar en mi vida directamente, y que siga mi camino, porque justamente no tiene nada que ver con lo que uno es como persona, y esquivé a la gente que por ahí no iba con lo que soy”.

Más allá de que no lo vivió como una "confesión", fue un paso muy importante en su vida. “Fue sacarme una gran mochila de encima, que tenía injustamente, que mucha gente la tiene, entonces fue un gran proceso y me sentí libre de verdad y pude ser quien yo quería ser y dejé de bloquear tan tas cosas y dejé de mentir también, porque me decían porqué estaba angustiado y era por todo esto, pero tenía que justificarme con otra cosa y armarme cuentos para no caer eso; el amor de toda mi familia me impulsó a poder ser quien soy y vivir libremente”, sentenció.