Rating: en su última noche, ShowMatch le ganó a Masterchef Celebrity

sábado, 11 de diciembre de 2021 00:38

Marcelo Tinelli le puso punto final esta noche a ShowMarch La Academia 2021, y luego de un duro año en el que los números no lo acompañaron en el rating, el programa ganó la pulseada del prime time y se quedó cómo lo más visto de la noche de este 10 de diciembre.

Según las mediciones que se hicieron minutos a minuto, el reality se enfrentó mano a mano con lo más fuerte de Telefe, Masterchef Celebrity, que este viernes sólo tuvo a cinco mujeres cocinando por un lugar para el balcón. Según se conoció, ShowMatch arrancó la velada final imponiéndose a Masterchef.

Durante el desarrollo del programa, el certamen artístico midió 11.2 puntos frente a Masterchef que se quedó con 10.8. Sin embargo, con el correr de los minutos, la diferencia entre ambos se extendió un poco más.

Posteriormente, Tinelli llegó a medir 12.4 puntos y dejó un poco más abajo al conducido por Santiago del Moro en la competencia, que registró 9.1.

En este escenario y de la mano de la exposición de muchas sorpresas, una histórica pareja de Marcelo Tinelli volvió al piso para acompañarlo en un día especial.

Se trata de la locutora y comentarista de años, Marcela "La Enana" Feudale, que estuvo a su lado a lo largo de su carrera y que no pudo ser parte de esta edición por proteger la salud de su madre. “Quiero presentarla especialmente porque ha sido mi compañera hace 30 años. Para mí es una excelente profesional y una persona excepcional. Su voz es la marca registrada de este programa, y este año tan particular no pudimos contar con ella. Es un año de pandemia, nos ha costado ver a las personas y a nosotros nos costó hacer un programa sin gente”