Tierra Amarga: dispuesta a matar a Demir, Züleyha busca recuperar definitivamente a sus hijos

viernes, 10 de diciembre de 2021 00:00

Este viernes, Züleyha Tierra Amarga cerrará la semana tras una serie de capítulos tensos y tristes en la historia que se vive en Cukurova. Con la protagonista lejos de sus hijos por decisión de Demir, que no deja que los vea tras creer que lo engañó con Yilmaz, Züleyha estará dispuesta a todo por recuperarlos, incluso a matar a su marido.

En el último capítulo de la semana, la joven sigue refugiada en la casa de Alí Rahmet Fekeli que fue quien la salvó de un intento de suicidio, y buscará irse tras el regreso de Mugjan que no deja de agredirla. "Miren quién nos visitó, bienvenida Züleyha, veo que no has perdido el tiempo", le dice mientras la protagonista intenta irse de la mansión.

"Señor Alí es hora de irme", le dice la joven al padrino de Yilmaz quien se interpone en la situación y asegura que de su casa no se va a retirar.

Por otro lado, ya de vuelta en la casa de los Yamán donde sus hijos permanecen al cuidado de su abuela Hunkar, Züleyha aparece con un arma y en un estado de nervios y dolor, enfrenta a su esposo que está acompañado por Sabahattin y Hunkar. "Hablaremos de lo que me han hecho sufrir. ¿Sabes qué? No me puedes acusar de seguir amando a Yilmaz, y no me puedes acusar de no estar enamorada de ti, admito que no siento nada por ti", le dice segura a Demir.

Sin poder emitir palabra alguna, sólo sale de la boca del millonario: "También mencionas a Yilmaz, te mereces lo peor, te pudrirás en el infierno". Sin embargo, ella se mantiene segura mientras lo amenaza con el arma de fuego. "No me puedes acusar de ser infiel, no voy a permitir que me quites a mis hijos".

"Ya te los quité, rogarás por volver a ver sus rostros y olerlos, pero no podrás. Morirás sola y abandonada. No mereces ser su madre, no mereces ser la madre de mis hijos", le grita sin pensar en la decisión que la chica estaba por tomar. "Y tú no mereces vivir, maldito infeliz", le asegura ella segundos antes de dispararle.