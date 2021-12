¡Nadie lo esperaba! Sorpresa por una importante renuncia en El Trece

viernes, 10 de diciembre de 2021 15:48

Nadie lo esperaba y un tuit abrió las especulaciones. Este viernes finalmente fue confirmado al aire y ante la sorpresa de muchos. Ángel de Brito anunció que se termina Los Ángeles de la Mañana, LAM por la pantalla de El Trece tras 6 temporadas al aire.

El conductor lo anunció este viernes al término del programa y generó las lágrimas de las panelistas que se habían enterado del final del ciclo a través de las redes sociales y aún conservaban la ilusión de continuar al aire.

"Ayer por Twitter conté que LAM termina a fin de año, el 31 de diciembre. Vamos a estar en vivo hasta el último día del año. Muchos deben estar sorprendidos pero quiero contar acá que lo acordé con el canal", comenzó explicando Ángel de Brito al aire.

El conductor confesó que habló "mucho" con Adrian Suar y con Pablo Capdevila pero era una decisión tomada después de 15 años de trabajo ininterrumpidos y con la necesidad de generar cambios de aire y sobre todo un descanso.

"Son muchos años de confianza del canal conmigo. Son muchos años los que vengo trabajando en el canal y Suar y Capdevila siempre fueron súper generosos, igual que "Coco" Fernández. Es una decisión personal mía de terminar el ciclo acá. Me voy de vacaciones. Nadie me creía ayer pero bueno, es hora que me vaya de vacaciones. Hace 15 años que hago el programa de corrido y las chicas son testigos de eso", expresó.

El conductor confesó que en ocasiones estuvo al frente de "muchos programas a la vez" y ahora decidió puntualmente esto: hacer un parate, tomarse "vacaciones y ver qué pasará más adelante". Luego aclaró que seguirá trabajando con la productora Mandarina y de hecho tiene un contrato que renovó para extender su labor durante todo el 2022.

"Solo agradecer a las 75 angelitas que pasaron por acá. Hicimos 1.500 programas y 6 temporadas siendo líderes, en el horario y rubro. Tuvimos mucha competencia fuerte en Telefe y Canal 9. Son 6 años y es algo único. Estamos orgullosos de haber hecho este ciclo. Las chicas no sabían y se enteraron por el tuit. Volvería a trabajar con las 6 y para mi es el mejor elenco de LAM", finalizó entre las lágrimas de sus compañeras.