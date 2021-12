Nació la bebé de Özge Özpirinçci, la actriz de la novela Mujer

miércoles, 1 de diciembre de 2021 00:00

Llegó el día y la felicidad plena. Özge Özpirinçci se convirtió en mamá este martes. La actriz que interpretó a Bahar en Fuerza de Mujer dio a luz a su primera hija.

Según adelantó la prensa turca, la pequeña nació por cesárea en un hospital privado de Estambul a las 15:17 horas en Turquía. Pesó 3.149 kilos y midió 50 centímetros.

Pese a que ella y su pareja, Burak Yamantürk, no se han expresado todavía a través de las redes sociales, sí trascendió que el parto fue muy bueno y tanto ella como su hija se encuentran en muy buen estado de salud. "La salud de la madre y el bebé es muy buena", señaló Önem Günal, la representante de la actriz a los medios de aquel país.

El nombre que le pondrá a su hija aún no fue confirmado. Sí había trascendido que su deseo era que se llamara Üzüm que significa uva, sin embargo su entorno le expresó que no era muy agradable y le recomendaron que lo cambiara. "Creo que es un buen nombre. Además, Üzüm Yamantürk suena bien... Todo el mundo me sigue diciendo 'no le hagas esto a tu hija, Özge", lamentó la actriz en una entrevista que brindó a la revista Hürryet.

Luego finalizó reconociendo que tal vez buscaba otro nombre para la bebé: "No obtuve apoyo para este nombre. Creo que llamaré a mi hija Üzum en secreto".

Foto: gastepress.com

La impactante foto embarazada desnuda

Un verdadero revuelo provocó Özge Özpirinçci, en las redes sociales, en septiembre pasado. La actriz sorprendió a sus seguidores con una foto completamente desnuda y pese a esto, no fue censurada por la política de Instagram.

La imagen la compartió el pasado 11 de septiembre y recibió más de 70 mil Me Gusta y miles de mensajes no solamente de su país de origen, Turquía, sino también de los países donde esa ficción se emitió con éxito como son Argentina y España.

Entre quienes reaccionaron a su publicación se puede ver más de una decena de actores y actrices turcas que dejaron su mensaje o emoticón. Entre ellos está Ozge Ozder, la actriz que dio vida a Kivilcim en Doctor Milagro que le escribió "qué hermoso". También la actriz Hazal Kaya, que protagonizó El secreto de Feriha, le dejó unas caritas de emoticón.

La foto es 100% artística y se la ve en el centro de la imagen, sumergida en el agua. Allí está como "Dios la trajo al mundo" y luce plenamente su panza de embarazo, que ya transita por el 6 meses de gestación. Junto a esta foto acompañó el mensaje que decía "Eunoia" que es una palabra que proviene del griego que significa "ey" (bien) y "nous" (mente) y viene a significar "pensamiento bello".