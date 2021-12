Cinthia Fernández cruzó a la novia de L-Gante: "le fui a hablar como corresponde"

miércoles, 1 de diciembre de 2021 00:00

El último fin de semana Cinthia Fernández sorprendió a sus seguidores al publicar un video junto a L-Gante en el que se los ve bailando Bar, el tema que el cantante lanzó junto a Tini Stoessel. Las imágenes no tardaron en viralizarse y causaron revuelo ya que la panelista de Los ángeles de la mañana y el joven oriundo de General Rodríguez se mostraron muy cerca de besarse.

Para colmo, Tamara Báez, la novia del creador de la "Cumbia 420" subió a sus historias de Instagram un sticker de un zorro con la leyenda: "Igualita" y rápidamente comenzaron las especulaciones: ¿Era un mensaje para Cinthia? Lejos de hacerse cargo, la bailarina contó que fue a ver el show del cantante en el Luna Park y que se cruzó allí con la joven de 22 años.

"Me encontré con la mujer de L-Gante y le fui a hablar como corresponde. No sé si el tweet fue para mí, yo no me hago cargo porque no tenía nombre", manifestó. Y aclaró: "Todos me apuntaron a mí, pero si hay algo que no soy es zorrita". Por su parte, Tamara también se mostró molesta por el significado que le dieron a su posteo. "Yo no hablé con nadie sobre ningún video... Así que dejen de mentir, che... Señoras grandes mintiendo", escribió.

Tamara Báez, la novia de L-Gante, habló tras el rumor de enojo por el video del cantante con Cinthia Fernández: "Dejen de mentir"

A mediados de septiembre L-Gante y Tamara, quienes son padres de Jamaica, atravesaron una fuerte crisis de pareja. "Yo corro por la mía, por los míos y por mi hija. Cero sentimientos porque hasta la persona que vive de mi costilla se le sube la fama y después habla de mí", fue el mensaje que Elián Ángel Valenzuela -así es el nombre que figura en su DNI- publicó en sus redes y levantó sospechas.

Y minutos más tarde, su novia hizo un fuerte descargo. "Te deseo lo mejor y a tu hija la podés ver cuando quieras y cuando puedas, pero yo a vos no te quiero ver nunca más", empezó y aclaró que el cantante no la mantiene económicamente, sino que recibe la ayuda de su mamá y su padrastro. Además, acusó a L-Gante no haber estado presente en las primeras semanas de vida de la hija que tienen en común y de haberle sido infiel. Y aunque parecía que estaba todo dado para que se separaran, al día siguiente se mostraron juntos en un recital y en cuestión de días volvieron a dedicarse mensajes afectuosos en el plano virtual.