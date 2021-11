"No soy idiota": Karina La Princesita estalló de bronca en las redes sociales

martes, 9 de noviembre de 2021 13:11

"No me sumé a ninguna campaña". Contundente y sin rodeos, Karina La Princesita estalló este lunes tras ver la repercusión negativa que alcanzó su participación en Rafael Castillo, en el Festival de la Primavera.

La cantante fue la figura de cierre del show musical ante 70 mil personas. En la ocasión se mostró con el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, quien además forma parte de la lista del Frente de Todos para las próximas elecciones legislativas del domingo que viene.

Por este motivo, comenzó a circular la información de que Karina "se sumó a la campaña del Frente de Todos", lo que generó su reacción y estalló a través de las redes sociales. La cantante, y participante de La Academia de ShowMatch, usó su cuenta en Twitter para desmentir eso y aclarar que no es "idiota".

"Yo no me sumé a ninguna campaña. Entré a lo que era un camarín y estaban las cámaras", aseguró Karina en Twitter en la tarde de este lunes.

Luego agregó: "y yo soy sincera y voy al frente pero no soy idiota. Hay cosas de las que no voy a opinar. Y el mismo mecanismo que usan algunos programas de TV que te invitan y 'si no vas te destruyen', se usa en varios lados. Ojalá comprendan mi mj y se la agarren con quien corresponde".

El evento estuvo organizado por la Municipalidad de la Matanza y fue de entrada libre y gratuita. En el contexto del show, la artista había brindado una entrevista junto a Espinoza para Crónica TV.

"Vemos un público muy familiar, que al igual que todos nosotros, después de tanto tiempo de estar encerrados, de extrañarse y de que falte el laburo, de repente podemos tener un poco de esperanza, después de que varios hayamos sido vacunados y se pueda vacunar la gente con total facilidad", señaló La Princesita en declaraciones a la prensa antes del festival.

Por su parte, Espinoza expresó: “Cuando vos ves que a través de la cultura le llenás el alma a todo un pueblo que hoy está acá, esperando a una estrella de la cultura nacional como Karina, son los días que te hace feliz como intendente. Yo soy feliz cuando veo feliz a mi pueblo... Más que mis palabras están las imágenes”. El actual intendente es candidato a primer concejal por el Frente de Todos.