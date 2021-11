"Me resulta increíble pensar que...": Carlos publicó una carta tras ganar Bake Off Argentina

martes, 9 de noviembre de 2021 00:59

"Dicen que la palabra sabiduría no proviene de saber, sino de sabor". Con esa reflexión, Carlos Fernando Martinic, más conocido como "Charly" se consagró ganador de Bake Off Argentina en la jornada de este lunes en la noche.

El certamen de pastelería coronó al joven proveniente de Tierra del Fuego como el mejor pastelero tras un desafío creativo que lo midió frente a Facundo, el subcampeón.

Tras esta consagración, el joven recurrió a su cuenta de Instagram donde escribió unas líneas para agradecer a todos por la posibilidad que le dieron y sobre todo, agradeció a la vida por todo lo que cosechó en el certamen más allá de los conocimientos.

El texto lo publicó junto a una foto donde se ve un texto manuscrito con las primeras ideas que escribió el día que se consagró ganador. Vale recordar que lo que se vio en la noche de este lunes fue grabado a fines del mes pasado y se mantuvo en una gran reserva para que no se filtrara por ningún medio.

A continuación el texto que compartió

El día que grabamos la semifinal, me dieron una libreta y me puse a escribir... ?? Ahora con algo más de tiempo, termine estas reflexiones previas a la final!

Dicen que la palabra sabiduría no proviene de saber, sino de SABOR.

¿Qué loco no? Durante estos meses transitando esta experiencia, si hay algo que conocí son sabores nuevos. Pero no solo los sabores de ingredientes que no conocía, también sabores inesperados, como el de una competencia sana, una amistad inesperada, un compañerismo sin medida, un abrazo profundo, una sonrisa en el momento indicado….

Sabores … Si. Son los sabores que me dejó Bake Off.

Hoy es mi último día en este lugar maravilloso, en "la carpa más dulce de la televisión", me resulta increíble pensar que hace un par de meses una decisión inesperada me trajo a nuevos rumbos… algo distinto y como todo lo diferente con una belleza única que merece la pena ser descubierta!

Más allá del resultado: Gracias por esta experiencia que no me esperaba, por la gente maravillosa con la que me encontré, por los aprendizajes nuevos… en definitiva gracias por tantos sabores que me hacen más sabio y me cambiaron la vida!!