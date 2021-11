Impensado: antes del debut de "Por el mundo", una famosa le hizo un fuerte reclamo a Marley

martes, 9 de noviembre de 2021 00:00

Este martes, Alejandro "Marley" Wiebe comienza un nuevo ciclo de "Por el Mundo" por Telefe y su primera compañera de viajes será, nada más y nada menos, que su gran amiga Susana Giménez. En una recorrida por Estados Unidos, harán una transmisión en vivo.

Sin embargo, a horas del debut, el conductor recibió un reclamo por Twitter: "Amisss @marley_ok ... mañana arranca #PorElMundo y te deseo lo mejor nos divertís y mostrás el mundo ... ahora duda: ¿no te da la sensación de que te olvidaste de alguien? Igual yendooooo jajajjajajajja, te quiero". El posteo fue de Lizy Tagliani que será la nueva invitada del programa y una compañera de lujo para Marley.

Él, fiel a su humor, le respondió y causó la reacción de los seguidores que celebraron la dupla. "Hola amissss! No se me ocurre, de quien me olvidé? #PorElMundo", señaló con picardía. ¡Qué aventuras se traerán!

Hola amissss!

No se me ocurre, de quien me olvidé?#PorElMundo https://t.co/RsqtDETo7j — MARLEY - ALE WIEBE (@marley_ok) November 9, 2021

Durante 2020, el ciclo pudo emitirse en algunas oportunidades, visitando distintos lugares turísticos argentinos, que se mantendrán ahora en forma de bloques.

Marley dijo en sus redes que "estaremos de lunes a jueves a las 23 y viernes 22.30, cada noche en vivo, con un objetivo distinto desde EEUU, Europa y mostrando Argentina también!". Además, volverá a realizar algunos viajes con su hijo Mirko, como lo hizo desde sus primeros meses de vida.