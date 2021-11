Hercai, Segunda Temporada: así será el capítulo de este martes

martes, 9 de noviembre de 2021 00:00

"Hercai, Amor y Venganza" transita su Segunda Temporada con momentos en los que las situaciones tensas se mantienen con el odio presente entre los Aslanbey y los Sadoglu. Sin embargo, Miran buscará conquistar a Reyyan y de a poco la historia comenzará a dar giros.

En el capítulo de este lunes, Miran se enfrentó a Firat, y luego a su abuela Azize. "Tú a quien llamaba hermano, qué clase de amigo eres, ¿a caso nunca serás capaz de apoyarme? Primero le dijiste a mi abuela a dónde llevé a Reyyan y ahora me apuñalas por la espalda. Dije que nadie tenía que tocar esa mansión", lanzó Miran mientras tenía contra la pared a su amigo y le reclamaba lo que habían hecho mientras él no estaba: desalojar a la familia Sadoglu de su mansión.

"Es mi decisión vender lo que es mío o hacer lo que se me da las ganas. ¿Pero quién te crees que eres?", le apuntará su abuela al ver cómo él está envuelto en la locura. "Te dije que les haría pagar por el daño que les hicieron a tus padres, que les arrancaría el corazón. ¿Cuándo me viste romper una promesa?", agregó la mujer.

Ante este escenario, Miran lanzará una amenaza a toda su familia: "Se muy bien por qué tomamos este camino, no soy un idiota. Nuestro dolor es el mismo pero nuestros caminos son diferentes a partir de ahora porque tú te pusiste más ambiciosa. Tu sed de venganza no tiene fin. Destruyes a todos con tu odio pero desde este momento no permitiré que personas inocentes paguen por tu crueldad".

En el capítulo de este martes, Miran confiesa que no renunciará a su venganza pero tampoco al amor que le tiene a Reyyan. "Ante sus ojos, su padre es un ángel, un hombre compasivo y generoso. Pero haré que Reyyan vea quién es su padre en realidad. Entonces sabrá discernir. Esto la hará destrozar pero estaré ahí para que no caiga", señalará.

El odio irá más allá de cualquier límite y nuevamente enfrentará a los Sadoglu y a los Aslanbey. Esta vez será en el corazón del pueblo, donde Azat verá a Gonul y le reclamará que se retracte por la mentira que lanzó. Le pedirá que confiese ante todos que él no abusó de ella y que no le tocó ni un pelo. Luego le pedirá a ella que si es así que lo mate. En ese momento ingresará Miran y se enfrentará a puños con él. Paralelamente se generará una batalla campal, todos contra todos.

Ante este escenario, el líder del pueblo obligará a Nasuh que apruebe el matrimonio entre Reyyan y Miran para que la paz vuelva al lugar: "da tu consentimiento para que Miran y Reyyan puedan casarse. Soy el responsable de la paz y la justicia en estas tierras. Si no acepta esta decisión, seguirá el odio y no detendremos la sangre en estas tierras".