Hercai: avance del capítulo de este lunes 8 de noviembre

lunes, 8 de noviembre de 2021 00:00

Este lunes, la semana comenzará con un momento clave en Hercai, después de que la pequeña Gül Sadoglu salga sola de la mansión de su familia y sea encontrada por Miran Aslanbey a quien guarda un afectuoso cariño.

Caminando por las calles de la ciudad, la niña irá rezando a Dios con un pedido especial. "Dios mío, nadie puede destruir nuestra casa, no nos la quites", susurra casi en silencio con una notable angustia, al presenciar otra fuerte pelea entre los miembros de su clan.

En ese momento, cuando Miran se disponía a pasar en su auto y pensar en su alejamiento de Reyyan, advierte la presencia solitaria de Gül quien se encontraba sola en la calle, dibujando en la arena, y acude a su encuentro. "Gül, ¿qué estás haciendo aquí?", le pregunta a la niña notablemente triste. Concentrada con su dibujo de una familia, en la arena, Miran le pide que le preste atención.

"Te he ofendido", le asegura ella, provocando la sorpresa del galán Aslanbey. "No me amas, tampoco amas a mi hermana, si nos quisieras no nos habrías quitado nuestra casa", le señala la niña al comprender el conflicto que existe con la mansión Sadoglu. En ese momento, Mirán le asegura que no hará tal cosa como quitarles la casa.

La niña le pide que no le mienta ya que "la mujer de ojos negros" fue hasta la mansión y le pidió a Sanuh que se fueran. De esa manera, Miran se entera de lo que su abuela hizo y no duda en tomar cartas en el asunto.

Pero más tarde, la reconciliación entre ambos se dará cuando Miran le prometa que nadie va a lastimar a Reyyan o a su familia. Pero... ¿Cómo hará Miran para enfrentar a su propia familia por lo ocurrido?