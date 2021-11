El triste momento de Paula Chaves: "mi abuelo tuvo un ACV"

lunes, 8 de noviembre de 2021 15:04

Paula Chaves atraviesa uno de los mejores momentos profesionales sin embargo en lo personal, vive una situación muy dura y difícil. La modelo actualmente es la conductora de Bake Off Argentina, el certamen de pastelería de Telefe que este lunes llega al final.

En la edición de este domingo en la noche se vio la instancia de semifinal de la competencia, en la que quedaron eliminados Kalia y Emiliano, para consagrar como finalistas a Carlos y Facundo. Ambos se disputarán este lunes el trofeo de "El gran pastelero".

Paralelamente Paula contó que atraviesa un momento muy triste en lo personal. Es que su abuelo Isaac, sufrió un accidente cerebrovascular, ACV, y tuvo que ser internado. La noticia la comentó la modelo en su historia de Instagram donde compartió una foto abrazada a él y pidió que le envíen buenas vibras.

"Estando acá, en casa, mi abuelo tuvo un ACV. Sus buenas energías y amor siempre lo sacaron adelante. Les ruego que piensen cosas lindas para él, Isaac Chaves", publicó en su redes social y agregó: "Necesito que seas eterno".

Además, durante la tarde del domingo, Paula había compartido varios videos de un encuentro familiar en los que su abuelo explicó el origen de su apellido y sus bisnietos los escuchaban con mucha atención.

Ya en julio pasado, su abuelo había tenido algunos problemas de salud que habían llevado a Paula a pedir a sus seguidores que hicieran cadenas de oración: "manden buenas energías para que se ponga bien. Les pido un favor, en lo que sea que crean, pidan por él, que se ponga bien".

De acuerdo a lo publicado por Noticias Argentinas, en más de una oportunidad la modelo manifestó públicamente su amor y admiración hacia Isaac. "Me vuelve loca. Lo miro con orgullo porque no sabés lo que es como bisabuelo. Se tira al piso en cuatro patas y juega con mis hijos. Soy una bendecida por tenerlo", contó en 2019 cuando ambos participaron en ¿Quién quiere ser millonario?, programa en el que ganaron $750000. Y añadió: "Tiene una energía increíble. Lo invitás a comer un asado y viene. Le decís que hay un acto de los chicos en la escuela y no lo duda".

"Nos gusta estar juntos, compartir. Ahora que están mis hijos también, tengo una familia muy presente. A lo largo de toda mi carrera, que para mí fue fundamental, porque empecé a trabajar cuando tenía 17 años, y es fácil que se te vuele la cabeza, te vayas para cualquier lado, te creas este trabajo, y yo siempre digo que ellos me enseñaron como a mantener los pies sobre la tierra y a vivir esto como un trabajo y no como una forma de vida", finalizó Paula.