Bake Off Argentina: ya están los 2 finalistas

lunes, 8 de noviembre de 2021 00:18

Bake Off Argentina ya tiene a los 2 competidores que buscarán ser el mejor pastelero del certamen. Este domingo, los competidores se midieron con 3 desafíos técnicos y si bien el resultado estuvo parejo, hubo 2 que se llevaron la mayoría de los elogios. Precisamente fueron ellos los que lograron pasar a la final del certamen que se verá este lunes en Telefe.

A la instancia de este domingo llegaron Carlos, Kalia, Emiliano y Facundo. Los 4 tuvieron que medirse con una prueba "mundial" que consistió en elaborar 3 tortas que tenían que "hacer viajar" al jurado a Francia, Estados Unidos y por supuesto, Argentina.

El primer finalista fue es Carlos, a quien le halagaron todas las preparaciones y no recibió ninguna crítica. Al escuchar su nombre, el competidor se mostró muy feliz y con lágrimas en sus ojos.

"Me siento emocionado, sin palabras, nunca me imaginé estar en la final de Bake Off, impensado. Es mucho estar en la final", expresó el joven quien destacó que "ahora se viene estudiar, prepararse mentalmente y a darlo todo" para el final.

Damián Betular lo felicitó y alentó a seguir así para la instancia final: "Carlitos, creételo. Hoy te convertís en el primer finalista de Bake Off".

Como el segundo finalista de Bake Off, fue elegido Facundo y la emoción lo desbordó. "Tengo adentro del corazón que me estalla de felicidad, de nervios, es raro, estoy feliz", expresó sin dejar de llorar y mostrando un perfil poco conocido de él.

"Que lindo es ver esta emoción, que bueno que hayas podido disfrutar de esto y que la alegría se pueda mostrar en estas lágrimas", expresó Dolli.

Luego Pamela agregó: "Facu felicitaciones, lo tenés muy merecido, son lágrimas de felicidad. Bienvenido sea".

La gran final será este lunes a las 23 horas, después del debut de Masterchef Celebrity 3.