Al horno: dos participantes de "Masterchef Celebrity 3", enfrentadas por un viejo rencor

MasterChef Celebrity se caracteriza por un formato de reality en el que los famosos se prestan a cocinar ante las cámaras sin tener que exponer cuestiones de su vida privada. Sin embargo, las cuestiones personales, a la larga o la corta, siempre terminan saliendo a flote. Y esta nueva temporada que empieza este lunes a las 21.30 en la pantalla de Telefe tiene a dos participantes enfrentadas: Mica Viciconte y Denise Dumas.

Las diferencias entre la mediática y la conductora surgieron en 2020, cuando Denise estaba al frente de Hay que ver junto a José María Listorti y opinó sobre el conflicto entre Mica y Nicole Neumann, tomando partido por la modelo, quien había acusado a la exCombate de haber sido violenta con sus hijas, Indiana, Allegra y Sienna. Y la actual pareja de Fabián Cubero no lo olvida.

"Ella me acusó de varias cosas, por medio de alguien que le habrá pasado una información que no era cierta. Me hubiese gustado que me pida disculpas públicamente, como corresponde", manifestó Viciconte en diálogo con Ciudad Magazine. "Acusar e injuriar a alguien no es la manera de hacer mierda a una persona, sin ningún motivo y sin ninguna prueba concreta por defender a otra persona", agregó.

Más allá de su personalidad combativa, la marplatense decidió adoptar una postura más tranquila en el programa que conduce Santiago Del Moro. "Intenté como borrar eso para trabajar cómoda y tranquila. Trabajando nos llevamos bien y se armó un buen equipo", señaló. Y aclaró: "No sé si superamos eso. Yo lo dejé entre paréntesis, guardado. No se puede superar porque para poder hacerlo se tiene que pedir disculpas. Yo lo dejé a un costado". Un detalle no menor es que en las temporadas anteriores todos se llevaban bien al principio, pero a medida que avanzaba la competencia, comenzaron a surgir distintos enfrentamientos y la interna entre las participantes sigue latente.

Por otro lado, se espera que Mica anuncie que está esperando su primer hijo junto a "Poroto" en una de las primeras emisiones. La noticia trascendió días atrás y revolucionó a los fanáticos de la mediática, quienes habían señalado algunos cambios en su cuerpo que evidenciaban su embarazo, pero hasta el momento tanto ella como su novio prefieren guardar silencio.

Con información de Noticias Argentinas.