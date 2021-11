¿Juntos otra vez?: Mauro Icardi posteó foto familiar con Wanda Nara en Milán

domingo, 7 de noviembre de 2021 11:38

Mareados. Así nos mantiene el culebrón de Wanda Nara y Mauro Icardi que, la semana pasada, se habrían separado nuevamente tras nuevos e impactantes datos del presunto affaire del futbolista del PSG con la actriz María Eugenia "China" Suárez.

Este domingo, Wanda compartió un video en Historias de Instagram que la mostraban a bordo de un avión privado junto a su hija Francesca. El destino es Milán, donde estuvo días atrás trabajando en la campaña de su marca cosmética, en plena nueva crisis con el futbolista que habría concretado un encuentro en un hotel con La China.

Más tarde, fue Icardi quien posteó en su feed una foto reveladora: aparece con Wanda y sus hijas Francesca e Isabella en el mismo avión y aclara que están en Milán. ¿Reconciliación a la vista? Lo cierto es que Wanda aún no posteó nada ni habló. Antes, el futbolista expresó en sus historias de Instagram que la empresaria lo esperó con una cerveza en casa, después de jugar. ¿Cómo seguirá esto?

La palabra de Ana Rosenfeld

Este sábado, PH tuvo entre sus invitados a la abogada de las famosas, Ana Rosenfeld. La mujer, que está atravesando el duelo por la muerte de su marido, le contó a Andy Kusnetzoff detalles de la pelea entre Wanda Nara y Mauro Icardi y aseguró que es muy amiga de la empresaria con quien habla entre 3 y 4 veces por día.

"Me sorprendió lo que pasó, porque veía una familia muy bien formada, mucho cariño, mucho respeto. Eran compinches ellos dos, se repartían sus tareas. Nunca me imaginé a Icardi cometiendo una 'travesura'", comenzó.

Ante estas declaraciones, el conductor le preguntó si había sido algo que había quedado en las redes o si se había consumado. "No puedo decir qué es lo que está probado. Voy a hablar de lo que se ventiló de entrada que hablaba de una infidelidad de redes, una infidelidad virtual; y que todo el mundo empezó a opinar porque se convirtió en cadena nacional e internacional sobre si las infidelidades virtuales pueden llegar a generar en el otro el enojo y la bronca que generó en Wanda", agregó.



Pese a que manifestó que está en contacto permanente con la botinera, aseguró que no sabe si efectivamente tuvieron relaciones Icardi y la China Suárez. "Todavía no tengo una certeza de si pasó de una virtualidad a algo real. Con Wanda hablamos hasta 3 o 4 veces al día, me consulta todo, pero lo que siente por dentro y las ganas que tiene de decir lo que dice, yo no las controlo".

"Ella está en Italia por laburo. Incluso cuando saltó todo este lío, que Wanda viajó. Dijeron que se había separado porque se había tomado un avión sola para Milán, ella tenía compromisos laborales que fue a continuar. Hoy por hoy está en Milán", confirmó.