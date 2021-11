Jey Mammon: "yo le di catequesis a la China pero me parece que no entendió nada"

domingo, 7 de noviembre de 2021 00:00

Este sábado, Jey Mammon fue uno de los invitados de PH, el programa de Andy Kusnetzoff. En varias ocasiones el humorista confesó que fue profesor de catequesis de la China Suárez cuando ella iba al colegio, y el conductor le preguntó sobre esa etapa.

"Hay una familia que creo que no va más y es tu responsabilidad", le dijo en tono humorístico el conductor. "Wanda me dejó de seguir en Instagram", le contestó Jey. "Y sí, tiene razón. ¿Vos le diste clases de catequesis a la China Suárez?", le preguntó. "Sí, no entendió nada y yo le expliqué como el culo también. Es compartido esto", agregó ente risas el actor.

Ante esto, Andy aclaró que Mammon conoció a Francisco cuando era Bergoglio. "Conozco a Bergoglio, a Francisco no, que para mí es distinto. No es un chiste. Él venía a la misa de ATC que se hacía en la Iglesia en la que yo estaba. Una vez al mes venía él a dar la misa y después se quedaba a comer con el cura de ahí y me invitaban. Comíamos los tres", recordó. "Estoy seguro de que él también dice: Jey no entendió nada", replicó entre risas Kusnetzoff.

En aquella época, el artista era catequista y fue en ese marco en el que conoció a la ex Casi Ángeles. "Ella era una criatura. Fue en el Colegio Corazón de María en donde yo daba catequesis. Hice una obra de teatro religiosa en donde ella actuó. Por eso quiero decir que yo la descubrí", manifestó.

Ana Rosenfeld y la separación de Wanda

La abogada fue otra de las invitadas a PH y habló sobre el WandaGate. "Todavía no tengo una certeza de si pasó de una virtualidad a algo real. Con Wanda hablamos hasta 3 o 4 veces al día, me consulta todo, pero lo que siente por dentro y las ganas que tiene de decir lo que dice, yo no las controlo".

"Ojalá que la separación no sea definitiva. Mauro le puso mucha ficha en el momento en que empezó con Wanda. Fue papá sustituto, postizo, de tres criaturitas cuando él era un chico de 20 años. Él cumplió un rol muy importante en la crianza y la educación de los chiquitos y ellos lo adoran. Después vinieron las hijas del matrimonio y es una familia ensamblada maravillosa. Ojalá recuperen la confianza", sentenció.