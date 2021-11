Paula Cháves habló del conflicto entre Wanda, Mauro y La China: "horrible, pero..."

viernes, 5 de noviembre de 2021 17:52

Por primera vez y antes del gran final de Bake Off "El Gran Pastelero", Paula Cháves estuvo como invitada en Cortá por Lozano y habló del conflicto que se tornó mediático entre Wanda Nara, Mauro Icardi y La China Suárez. Incluso, también habló de Zaira.

En su entrevista con Verónica Lozano, Paula fue consultada sobre la pelea de las celebridades y fue contundente al responder.

“Horrible, pero no voy a hablar del tema. Me apena mucho todo, pero no es mi tema y no puedo opinar ni hablar, ni nada", dijo la conductora de Bake Off Argentina. Luego, Verónica le preguntó sobre Zaira, con quien comparte una gran amistad. La hermana Nara también quedó en el medio de las especulaciones cuando trascendió que su marido habría ayudado a Mauro a encontrarse con La China, en París.

“Zaira es la Madrina de mi hija y yo la amo”. Posteriormente agregó: “Zaira está muy bien, está bárbara”. Lozano, que no se daba por vencida, insistió en su relación con La China.

“Y de la China buena onda pero no eras tan amiga, era otra relación”, continuó indagando la conductora del programa pero esta vez la pareja de Pedro Alfonso cerró el tema al asentir en silencio.