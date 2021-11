Ganador de La Voz Argentina: "solo quieren destruirte"

viernes, 5 de noviembre de 2021 09:07

En pasado 5 de septiembre Francisco Benítez cumplió su sueño de consagrarse como campeón de La Voz Argentina. Y más allá del inicio de su carrera profesional como cantante, el cordobés estaba decidido a destinar el millón y medio de pesos que ganó en el certamen que conduce Marley en la construcción de su hogar.

Pero no hizo falta que usara ese dinero, ya que días más tarde la influencer Belu Lucius le dio un de las sorpresas más grandes de su vida. "Hoy Fran tiene su propio techo para compartir con su mujer y su hijo. El entro en mi corazón y yo quise entrar en el suyo", anunció la panelista de Cortá por Lozano, quien convocó a distintas marcas para que colaboren con la causa. "Tantas emociones que de verdad todavía no puedo procesar lo que esta pasando. Tengo un nudo en la garganta que necesito liberar todo. Tantos sueños que de a poco estoy cumpliendo, ¡hoy se me cumplió uno de los mas importantes de mi vida! tener mi casa", manifestó el cantante por su parte.

Y a dos meses del gran anuncio, el joven de 22 años compartió un video en sus redes para agradecerle a una empresa que lo ayudó a construir parte de su hogar. "Hace tiempo tengo el sueño de tener mi casa propia, y ese sueño de esta haciendo realidad. Quiero agradecer a quienes me realizaron la platea y base. Para poder allí construir mi casa", escribió y en cuestión de minutos aparecieron decenas de mensajes en su posteo de parte de fanáticos que querían saber qué había pasado con la casa prefabricada que había conseguido Belu.

"Vamoooooo!!!! Ahora si!!!! Ya se viene con todooooo !!! Platea lista, ahora a poner la casa", comentó Lucius para llevarle calma a los seguidores de Francisco y en su perfil explicó que era necesario que el cantante hiciera algunas modificaciones para poder colocar la vivienda que consiguió gracias a su trabajo en las redes. Pero como el comentario no aplacó a los cuestionamientos y el tema tuvo mucho repercusión en las redes, el artista hizo un fuerte descargo en el que apuntó contra los medios de comunicación.

"¡No tengo nada que aclarar! Estos medios que publican cosas sin saber nada de tu vida solo quieren destruirte", empezó el cordobés. Y agregó: "Solo voy a esperar a que ellos mismos vean cómo son las cosas. A hacer las cosas callado y seguir por el sueño". Benítez fue uno de los participantes más queridos del certamen que tuvo a Lali Espósito, Mau y Ricky, Soledad Pastorutti y Ricky Montaner como coaches por su historia de vida. Sufre tartamudez desde su niñez, motivo por el que llegó a pensar en terminar con su vida.

Sin embargo, la música se convirtió en su refugio y su pasión. "Me costó un poco seguir con la vida, y lo que me salvó es cantar. Canto con el corazón porque me quiero llegar al corazón de la gente", reveló en una de sus presentaciones.