"Siento un gran orgullo": Damián Betular presentó su gran adquisición

martes, 30 de noviembre de 2021 13:29

"Siento un gran orgullo". Con esas palabras, Damián Betular expresó la alegría que le genera tener en sus manos a su "bebé". Se trata de su primer libro, aquel en el que se plasman no sólo recetas y sabores sino también "un recorrido de ideas".

El material lo presentó públicamente a través de su cuenta de Instagram donde se ve la portada con su rostro y su apellido como nombre. Junto a la foto compartió un breve texto en el que el pastelero agradeció a todos los que colaboraron para que este trabajo se hiciera realidad.

"Hoy tengo en mis manos mi primer libro, siento un gran orgullo, me conmueve, me moviliza a un sentido profundo de gratitud hacia tantas personas que forman parte de mi vida, que me acompañaron, enseñaron, confiaron, compartieron su vida conmigo de una u otra forma", escribió en el inicio del texto que compartió en la red social y que sumó en 2 horas más de 42 mil Me Gusta y miles de comentarios.

Luego agregó: "Estas hojas reflejan una vida apasionada, un amor inmenso por mi profesión que me permite jugar, crear y seguir aprendiendo. Es una alegría presentarles este libro que es la primera parte de un proyecto editorial, un recorrido de ideas, recetas, sabores, ingredientes, historias, colores, texturas. Espero que esa mística que tienen los libros, en este caso se vuelva también una herramienta de experimentación, de disfrute, de alegría".

Damián Betular es hoy la cara del jurado de MasterChef Celebrity junto a Germán Martitegui y Donato De Santis. Además es chef ejecutivo del Palacio Duhau -Park Hyatt Buenos Aires. Sin embargo, el pastelero de 38 años reconoce que la "chapa" se la da hoy el programa por ser el más vistos de la televisión argentina.