Mauro Icardi rompió el silencio: "me casé muy chico, para toda la vida y tuve un error"

martes, 30 de noviembre de 2021 19:44

A una semana de la emisión de la entrevista de Wanda Nara con Susana Giménez por Telefe, la plataforma Paramount+ estrenó el episodio completo de Susana, invitada de honor en el que se sumó el testimonio de Mauro Icardi. Y más allá de sus declaraciones en las redes sociales, el jugador del Paris Saint-Germain habló por primera vez de la crisis matrimonial que se desató a raíz de su affaire con la China Suárez.

"Fueron días tristes. Pero creo que ya pasó. Todo lo que pasó en este mes lo pudimos resolver de la mejor manera juntos. Ya se habló todo. Fueron momentos tristes, difíciles que los pudimos solucionar", empezó el rosarino de 28 años. Y reconoció que se equivocó y traicionó la confianza de la madre de sus hijos Francesca e Isabella: "El amor que tengo por ella lo saben todos. Como contó Wanda yo me casé muy chico, con 20 o 21 años, y era para toda la vida mi amor. Soy muy a la antigua también. Creo que bueno, tuve un error y ya lo pudimos solucionar".

Además, aseguró que más allá de la imagen que da en los medios no es tímido, pero respeta el espacio de Wanda, quien lleva varios años en el ambiente mediático, y se definió como un hombre "generoso" por los regalos que le hace a su pareja. Por su parte, Nara había declarado que si bien su marido y la China se encontraron en un hotel de París mientras ella estaba en Italia con su hermana Zaira, no llegaron a concretar un encuentro sexual, pero para ella el hecho de haber coqueteado por mensajes de texto era un infidelidad.

"Yo soy una mujer chapada a la antigua: para mí un mensajito es divorcio", le confió a Susana y aseguró que si hubiera sido al revés, Icardi no la hubiera perdonado. "Nunca tuvimos problemas de este tipo, te lo puedo jurar por mis cinco hijos. Cuando vi el mensaje, agarré mis cinco hijos y en el primer avión me fui a Italia. Y él se vino en el avión atrás mío", detalló.

Más allá de su malestar, la mediática remarcó que pudo dejar el escándalo detrás para enfocarse en su familia y priorizar la historia de amor con el futbolista que viene construyendo hace 8 años. "Si seguimos juntos es por amor. El día en el que sienta que no hay más amor, se terminó. No estoy un minuto en una relación en la que no sienta amor", enfatizó.