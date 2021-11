Züleyha, Tierra Amarga: la verdad sobre Adnan se acerca a la luz en el capítulo de este miércoles

miércoles, 3 de noviembre de 2021 00:00

Este miércoles llega un capítulo clave en lo que ya es la cuenta regresiva para el final de Züleyha, Tierra Amarga. Tras haber sido mamá de una niña y regresado a la mansión de los Yamán, Züleyha no logra olvidar a su antiguo amor Yilmaz, y el desprecio por Demir la lleva a sacar una fuerte verdad a la luz.

En la casa de al lado, Müjgan que no logra perdonar a Yilmaz por no haber estado con ella cuando casi pierde el embarazo, y haber estado con Züleyha, la joven no deja que el empresario se acerque a su hijo y protagoniza fuerte discusiones con él. "Müjgan, entiende. Tú tuviste un parto prematuro. Si no hubiera sido así, claro que habría estado contigo, desde luego. Ha estado cerca de tí desde hace semanas. Lo he visto", asegura Behice. Pero Müjgan está segura que "siente culpa. Es por eso".

En este escenario, este miércoles se vivirá un fuerte momento. Es que en un cruce de palabras, la joven esposa de Demir hablará de sus hijos y sorprenderá al dueño de la hacienda con su revelación. "Demir no le levantes la voz a Adnan, no lo hagas", le dice Züleyha a su esposo, con profundo enojo.

"Basta, no lo reprendí", le advierte Demir. "¿Qué le hijo mi hijo a tu hija? Es sólo un niño, ¿qué puede hacerle?", insiste ella. "Züleyha, ¿a qué viene eso ahora? ¿por qué dices 'mi hijo y tu hija'? ambos son hijos nuestros", intenta corregirla él. Sin embargo la protagonista no aguantará la presión y le confesará la verdad. "Adnan es mi hijo", le asegura alzando al niño y llevándoselo.

Por otro lado, Züleyha, Yilmaz y Müjgan protagonizarán un nuevo cruce ya que la esposa de Yilmaz llegará justo a tiempo para ver dentro de su casa al ex amor de su marido junto a él, y nada menos que cargando a su pequeño bebé.

Züleyha irá a la casa de Yilmaz y notará que su pequeño bebé llora de hambre. Es por eso que se decide por ayudarlo e incluso se anima a darle de mamar hasta que su mamá llegue. Sin embargo, la médica no tomará nada a bien cuando entre a su casa y vea la situación. ¿Qué le dirá?