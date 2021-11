Quién es el nuevo amor de Benjamín Vicuña

miércoles, 3 de noviembre de 2021 14:31

"Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a tomar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos", publicó Benjamín Vicuña el pasado 20 de agosto para confirmar su separación de la China Suárez. Y a más de dos meses de haber dado esta dolorosa noticia, el actor volvió a apostar al amor.

¿Quién es la afortunada? La empresaria Romina Pigretti, quien fue socia de Micaela Tinelli en la creación de la marca Ginebra, y viene de separarse del también empresario Federico Lorré tras dos décadas juntos. Si bien se conocen hace mucho tiempo, hace poco se reencontraron en un evento en Puerto Madero y desde entonces están saliendo. "Es la novia, blanquearon hace tres semanas", detalló Yanina Latorre y aseguró que al actor se quiere mudar a Barrio Parque para vivir cerca de su casa.

Cabe recordar que en los últimos días se rumoreó que Benjamín estaba muy enojado con la China por el descargo que hizo luego de ser señalada como la tercera en discordia en el matrimonio de Wanda Nara y Mauro Icardi. "Lo que está sucediendo hoy tiene detrás una historia mucho más grande y profunda. Me ha tocado relacionarme con hombres a lo que les he creído siempre sus palabras: que estaban separados o separándose y que no había conflictos. Una repetición que deja a la luz mi experiencia y sobre todo profunda credibilidad que le di a estos hombres que luego guardaron silencio dejando que me comieran los lobos", manifestó la actriz en referencia a sus vínculos con Nicolás Cabré y Vicuña. Y aunque se dijo que el galán se había enojado ante esta crítica, su entorno lo desmiente.

De hecho, cuando inició el "Wandagate" fue uno de los primeros en salir a defender públicamente a su expareja y madre de sus hijos Magnolia y Amancio. "No puedo dejar pasar la violencia que se genera en medios y redes hacia una mujer que quiero y respeto como madre de mis hijos", escribió en su perfil de Instagram y evitó hablar de las infidelidades que le adjudicaron a Suárez mientras estaban juntos.

Con información de Noticias Argentinas