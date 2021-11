¿Está con Ángela Leiva? Esteban Lamothe publicó un mensaje en Twitter

miércoles, 3 de noviembre de 2021 19:23

Desde que comenzaron las grabaciones de La 1-5/18, la nueva novela de Polka, surgieron varios rumores de romance dentro del elenco. El más fuerte, sin dudas, fue el de Ángela Leiva y Esteban Lamothe por la buena onda que mostraron tener en las redes sociales. Sobre todo porque ella venía de separarse del músico Martín Echarte y él estaba en una crisis con Katia Szechtman.

"Viernes, 3 de la mañana. Unos amigos iban en un auto por Palermo y frenan en un semáforo en rojo. Ella fue al teatro con amigos, después se fue a una fiesta y se encontraron en un lugar, donde él la pasó a buscar. Pasó a buscar a esta actriz y cantante. Siguen viéndose a escondidas", contó la periodista Karina Iavícoli en Intrusos en referencia a los artistas.

Este encuentro fue tomado como una confirmación del romance entre los compañeros de trabajo y lejos de dejarlo pasar, Lamothe dio una contundente respuesta. "Es todo mentira", se limitó a escribir en su cuenta de Twitter. Días atrás, había confirmado su ruptura con Katia, con quien estuvo cuatro años en pareja y aseguró que la monogamia "está en extinción".

"Estamos separados con Katia. La relación con ella fue muy buena, me dejó un montón de cosas, empezó con bastante perfil bajo y la mantuvimos así todo lo que pudimos", manifestó en declaraciones radiales. Y aseguró que esta determinación no cambiará la forma en la que se maneja públicamente, ya que nunca dio muchos detalles de su vínculo. "Me parece que este desarme de la relación va a ser igual. No voy a dar ningún detalle de nada. Nos separamos con amor y con dolor. De común acuerdo. Intentamos salvar la pareja pero no pudimos. Y eso es muy triste", explicó.

"Esto de la separación fue hace un par de semanas. Hay separaciones que duran mucho tiempo. La gente quiere saber si te separaste. No podes transmitir tu separación en vivo. Ella no está acostumbrada a que la encaren, la exposición, no es una piba que esté acostumbrada a eso. No hay nada para contar. No es que estamos con algún famoso o famosa. Es una separación muy triste, nada más", concluyó.

Por su parte, Leiva se había referido a su supuesto romance en una entrevista con Pasa Montagna, en Radio Rivadavia: "Con Esteban nos reímos mucho de esto, hablamos siempre del tema y este fin de semana salimos todos. El es un divino, un gran compañero, no tengo quejas para con él y encima es divertido. Jodemos con la pseudo relación que nunca existió".