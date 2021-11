Züleyha, Tierra Amarga: avance del capítulo de este lunes 29 de noviembre

lunes, 29 de noviembre de 2021 00:00

Esta semana el drama y la preocupación atravesará a los protagonistas de Züleyha o también conocida como Tierra Amarga. La novela turca de Telefe transita momentos en los que sus protagonistas principales se ven amenazados por forajidos que quieren quitarles las tierras de Çukurova.

En este escenario Ali Rahmet y Hunkar se reunirán para avanzar con la alianza para dejar de lado las diferencias entre Demir y Yilmaz y poder evitar la pérdida de las tierras. En la ocasión él le contará a ella que escuchó la conversación que mantenían los delincuentes y todo parece encaminarse a una maniobra delictiva sin precedentes.

"Si no tomamos precauciones se quedarán con nuestras tierras", lanzará Ali Rahmet y luego subrayará: "estos hombres son serpientes, viles".

Al escucharlo, Hunkar mostrará su resistencia a que extraños se apoderen de las tierras donde viven. "Es nuestra ciudad natal... no importa lo que haya pasado en el pasado", lanzará la mujer preocupada por lo que puede pasar si Demir y Yilmaz siguen enfrentados y abriendo la puerta a que extraños saquen ventajas de esto.

"Estos hombre dijeron la fábrica es algo sencillo. Lo que importa son las tierras. Quieren comprar sin que nos demos cuenta", lanzó Ali Rahmet sobre lo que alcanzó a escuchar en la conversación privada que los individuos mantuvieron en el bar.

"No sabemos quienes son esos hombres", indicará luego Hunkar a Demir pidiéndole que accione con Yilmaz para evitar que todo se pierda en manos de desconocidos.

Por otro lado, Saniye no permitirá una vez más que su marido Gaffur le tome el pelo y la engañe. Por eso le pondrá punto final a la relación y le advertirá que no quiere más mentiras. Por eso le pedirá que se vaya, pero antes le aclarará que ella le pagará la deuda que él tiene y no le dirá nada a la señora Hunkar.

Finalmente le lanzará una advertencia, una vez que se vaya: "nunca veras a mi hija".

Esta semana estará marcada por una trama muy intensa y apasionante.