Hercai: avance del capítulo de este lunes 29 de noviembre

lunes, 29 de noviembre de 2021 00:00

Hercai, la novela turca que día a día conquista a la audiencia por Telefe, transita momentos en los que la venganza lucha con el amor y el odio entre los Aslanbey y Sadoglu. La ficción turca atraviesa situaciones en los que los protagonistas van fortaleciendo sus sentimientos pero el contexto les pone trabas.

En el capítulo de este viernes, Reyyan sufrió la humillación de la matriarca Azize. La mujer lanzó en la mesa del desayuno, ante toda la familia, que la mujer deshonraba a los Aslanbey.

"He estado tratando con personas que llamaron todo el tiempo anoche. He llegado a esta edad y he caído en esta situación humillante. Tuve que explicar por qué la esposa de un Aslanbey se reunía con sus tíos a quienes había condenado", lanzó la anciana molesta por lo que se hablaba en el pueblo a sus espaldas sobre el encuentro que Reyyan tuvo con su primo Azat.

Tras esta desagradable situación, Reyyan salió corriendo a su habitación y entre lágrimas le confesó a Miran: "Lo que pasó me importa porque estas horribles palabras también llegarán a los oídos de mi madre. Diga lo que diga tu abuela, mi abuelo les dirá lo mismo".

Tras esta situación, Miran tramará una forma de revertir las mala imagen que cae sobre su mujer y su apellido. Para ello le pedirá a su abuela que se ponga el vestido más caro y elegante que tiene para ir a un lugar especial. Luego se dirigirá a Reyyan e igualmente le pedirá que se ponga el mejor vestido que tiene y porte en su cuello el collar que Azize le regaló.

Con ambas saldrá a la ciudad a caminar para que la gente vea la unión en la familia Aslanbey. "Todos nos verán y comprenderán que pase lo que pase, no seremos destruidos", le dirá a su abuela.

Al llegar al pueblo, los recuerdos desbordarán a Reyyan pero Miran le pedirá que nunca más baje la cabeza.

Lo que pasará luego, y se verá este lunes por Telefe, sacudirá a todos...