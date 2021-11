Emoción: Juan Manuel Urtubey e Isabel Macedo agrandan la familia

lunes, 29 de noviembre de 2021 16:15

El rumor se instaló hace dos semanas, cuando Jorge Rial aseguró que a los 46 años, Isabel Macedo está esperando su segundo hijo con Juan Manuel Urtubey. Y aunque ella todavía no quiso hablar públicamente, en declaraciones radiales el exgobernador de Salta confirmó que se agranda la familia. "Estamos muy entusiasmados y felices", reveló el político que es padre de Marcos, Lucas, Mateo y Juana, fruto de su matrimonio con Ximena Saravia Toledo, y junto a la actriz tuvo a "Belita" en 2018.

La actriz y el político se conocieron en febrero de 2016 y un mes más tarde ella se encargó de hacer público el romance a través de sus redes sociales con una foto en la que se los veía agarrados de la mano. "Apareció sin buscarlo. Creo que estaba lista para vivir lo que estamos viviendo. Todo llega cuando debe llegar. Este amor es una bendición", dijo en una entrevista con la revista Gente. Mientras que él gritó su amor a los cuatro vientos frente a la prensa. "Estoy enamorado, mi novia se llama Isabel y no les quepan dudas que la voy a traer a Salta", anunció.

La relación avanzó a paso firme y rápido, ya que en septiembre del mismo año dieron el "Sí" y tras firmar la libreta roja tuvieron una mega fiesta con 400 invitados en Finca Las Costas, Salta. Ella decidió dejar Buenos Aires para instalarse en el norte argentino y así poder acompañar a su marido en sus compromisos laborales pero nunca dejó de trabajar y se viajó por periodos cortos para grabar las ficciones Amar después de amar (ADDA) y Sandro de América.

Finalmente en 2017 anunciaron que estaban esperando a su primera hija, Isabel, que nació el 7 de mayo de 2018 y desde entonces, Macedo se dedicó casi a tiempo completo al cuidado de la nena. También hizo partícipes a sus fanáticos de la vida familiar ya que en sus redes sociales suele mostrar las cosas que hacen en su vida cotidiana, vacaciones y en fechas especiales suele hacer declaraciones de amor tanto para su marido como para su hija.

De hecho, a principios de este año se mostró conmovida porque "Belita" comenzó el jardín de infantes. "No les puedo explicar la emoción. Empezó el lunes de esta semana y por ahora no nos tuvimos q quedar ni un solo día. ¡Entra TAN feliz! Estábamos armados de paciencia porque vienen (venimos todos) de un año muy difícil, atípico, en el que solo nos veían a nosotros... Pero ahí está ella. Toda segura y feliz y no podemos estar más contentos de empezar esta nueva etapa", escribió en sus redes junto a un video en el que se los ve a los tres camino a la escuela. Además, en el último tiempo Isabel decidió sacar a la luz una nueva faceta empresarial creando su propia marca de indumentaria femenina.