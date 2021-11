Gloria Carrá sobre la denuncia contra Darthés: "Cuando salió lo de Thelma me di cuenta de que me habían violado"

domingo, 28 de noviembre de 2021 00:00

Este sábado tanto Gloria Carrá como Laurita Esquivel estuvieron invitadas a PH. Ambas habían compartido elenco en Patito Feo, la producción en la que Darthés habría violado a Thelma Fardín cuando se encontraban de gira.

"Me shoqueó muchísimo. Ángela [Torres, su hija] estaba trabajando con él, estaban haciendo Simona. En el momento en el que empieza a saltar todo lo de Calu a mí me hacían notas cuando me encontraban y me preguntaban qué pensaba de eso, si alguna vez se había zafado conmigo. Yo trabajé varias veces con él. Por supuesto que nunca conmigo, pero yo ya era una actriz grande", comenzó Gloria.

Ángela Torres trabajaba con Juan Darthés en la novela Simona en el momento en el que Thelma Fardín hizo la denuncia contra el actor.

"Cuando apenas empezó todo me preguntaban si no me daba miedo por Ángela. Yo pensaba que por qué me daría miedo. Pensé que él habría hecho con Calu eso, que estaba muy mal y era horrible, pero creí que había sido una situación de esa vez. Cuando salió lo de Thelma para mí fue muy fuerte".

El dolor sin sanar

Gloria vivió una situación similar en su adolescencia y cuando vio todo lo que ocurrió con Fardín se sintió muy interpelada. "Me revivió muy fuerte lo mío. Me pasó a los 18 años con un productor. Volví a terapia a hablar de todo eso pero ya entendiendo que fue una violación. Es muy raro lo que te pasa, en un primero momento yo había dicho que fue abuso, pero fue violación", aclaró.

"Cuando la escuché a Thelma a hablar me puse a llorar, por ella porque la conocía de chiquita y podía ser mi hija, pero también por lo que me pasó a mí y lo que nos pasó a muchas mujeres. Creo que siete de cada diez mujeres fuimos abusadas".

Ante esta declaración, Andy le preguntó por qué no llevó su caso a la justicia. "Hablé con una abogada y después me di cuenta de que no podía poner el cuerpo. Estoy en un momento en donde estaba y estoy con otra situación, en donde no quiero llevarlo adelante. No lo puedo nombrar pero vos me preguntás quién es y yo te lo digo fuera de cámaras. Se lo digo a todos los que me preguntan. No se puede nombrarlo por algo legal, si yo antes no hice la denuncia, pero estoy asesorada por abogadas", explicó.

"Me llevó todo un proceso entender lo que había pasado. Era un productor, dueño de estudios. Pasó hace muchos años pero eso no importa. En ese momento no se hablaba de nada. Tengo cosas que borré. No me acuerdo qué hacía yo después de eso. Le quería contar a mi psicóloga pero no le podía decir si me puse a llorar o si seguí grabando. Fueron tres veces. La primera vez él me llamó a su oficina y la trabó", sentenció Gloria.