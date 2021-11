Wanda Nara ¿embarazada?: publicó un video que generó fuertes rumores

sábado, 27 de noviembre de 2021 12:05

Wanda Nara y Mauro Icardi dejaron atrás todos los rumores de separación y ahora estarían buscando un hijo para sellar definitivamente la reconciliación. La empresaria a través de un vídeo que subió a su cuenta de Instagram despierta sospechas sobre la posibilidad de agrandar la familia.

En el vídeo se muestra Wanda junto a su hija Isabella Icardi, allí le consulta si le gustaría tener un hermanito, y la nena le responde: "Sí, me gustaría. Pero si éramos tres así hacíamos dos más. Pero ahora somos cinco".

La sospecha quedó instaurada en cada uno de los seguidores que esperan ansiosos saber si se agranda la familia de la mediática y el futbolista.

El martes pasado se difundió la entrevista de Susana Giménez a Wanda Nara y dejó más de un título sobre el escándalo que se vivió por la supuesta infidelidad de Mauro Icardi con La China Suárez. En este sentido y luego de confesar que se comunicó con la modelo y actriz argentina por teléfono, dijo que Icardi le confesó todo lo que pasó.

“Mauro me contó que hubo un encuentro en París con ella. (...) Él está arrepentido y yo creo en la palabra”, aseguró al decir que aún no sabe qué pasó dentro de la habitación del hotel, aunque si pasó algo más que un beso a ella no le hace la diferencia.

"Yo confío en Mauro ciegamente" La palabra más esperada uD83DuDC49 #WandaConSG miralo ahora en https://t.co/NeLLkP0nNn uD83DuDC4F La entrevista completa próximamente en #ParamountPlus @ParamountPlusLA pic.twitter.com/XkrnlbbjpN — telefe (@telefe) November 24, 2021

“Mauro me dijo que este fue el error de su vida”, agregó Wanda. “Jamás habíamos tenido ningún tipo de problema. Cuando pasó esto me calenté y puse ese mensaje en Instagram. Saqué el primer pasaje que había y me fui a mi casa en Italia”, detalló sobre los primeros momentos después de enterarse de la infidelidad.

"Tuve una mirada machista, le eché la culpa a la mujer y después, cuando empezás a ver decís ‘che, con vos no tengo nada’. Comparto que una mujer puede ser libre, me encanta y lo admito, pero yo soy como muy chapada a la antigua”, dijo después de la primera reacción que tuvo que fue subir una historia que decía: "Otra familia más que te cargaste por zorra".