La polémica frase de la China Suárez antes de su entrevista para aclarar el WandaGate: "hablar mierd... de otros..."

sábado, 27 de noviembre de 2021 20:56

El martes pasado la novela entre la China Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara sumó un nuevo capítulo luego de que el matrimonio diera su versión sobre lo sucedido hace poco más de un mes a Susana Giménez. Pronto llegará la oportunidad para la actriz quien este lunes tendrá un mano a mano con Alejandro Fantino.

Antes de esta entrevista la ex Casi Ángeles sigue causando polémica, esta vez por un posteo que puso en sus historias de Instagram. "Talking shit about others won't reduce the shit in your life", es el mensaje que usó con un fondo negro.

"Hablar mierd...de otros no va a reducir la mierd...que hay en tu vida", es la traducción al español de la frase "inspiradora" que utilizó. Por supuesto, no hubo dedicatoria.

¿Wanda embarazada?

Wanda Nara y Mauro Icardi dejaron atrás todos los rumores de separación y ahora estarían buscando un hijo para sellar definitivamente la reconciliación. La empresaria a través de un vídeo que subió a su cuenta de Instagram despierta sospechas sobre la posibilidad de agrandar la familia.

En el vídeo se muestra Wanda junto a su hija Isabella Icardi, allí le consulta si le gustaría tener un hermanito, y la nena le responde: "Sí, me gustaría. Pero si éramos tres así hacíamos dos más. Pero ahora somos cinco".

La sospecha quedó instaurada en cada uno de los seguidores que esperan ansiosos saber si se agranda la familia de la mediática y el futbolista.

El martes pasado se difundió la entrevista de Susana Giménez a Wanda Nara y dejó más de un título sobre el escándalo que se vivió por la supuesta infidelidad de Mauro Icardi con La China Suárez. En este sentido y luego de confesar que se comunicó con la modelo y actriz argentina por teléfono, dijo que Icardi le confesó todo lo que pasó.

“Mauro me contó que hubo un encuentro en París con ella. (...) Él está arrepentido y yo creo en la palabra”, aseguró al decir que aún no sabe qué pasó dentro de la habitación del hotel, aunque si pasó algo más que un beso a ella no le hace la diferencia.