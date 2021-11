Hercai: avance del capítulo de este viernes

viernes, 26 de noviembre de 2021 08:00

Hercai es una de las novelas que día a día conquista a la audiencia. El amor, el odio y la venganza se trenzan en una historia en la que la cultura turca termina siendo muchas veces la verdadera protagonista.

Esta semana, Miran y Reyyan atraviesan una nueva etapa en sus vidas, en las que van afianzando el amor que se tienen a pesar de lo que opinen los de afuera. Él ya no tiene problema en enfrentarse a su abuela, Azize, quien trata de evitar que la relación prospere.

Sin embargo la anciana está firme en su deseo de venganza y una y otra vez buscará que su nieto no se olvide del pasado y responda a su objetivo. Pero ahora, él sólo piensa en reconfortar a su esposa en todo momento.

En este camino, que por ahora está afianzándose poco a poco, ambos se enfrentarán juntos a una meta que aún no concretaron como marido y mujer en esta nueva etapa de sus vidas: dormir juntos y tener una noche de amor.

En el capítulo que se verá ahora, él la llevará a su dormitorio y le expresará nuevamente que esa casa en la que viven es de ella tanto como de él. Luego buscará que se sienta cómoda en la habitación y le confesará sus deseos con ella.

"Por favor, no me hagas esto. No seas tan extraña. Cuando te alejas así de mi, no sé qué hacer", le indicará él al llevarla caminando a la cama. Luego agregará: "lo que te dí en la mañana de esa noche, no sé cómo hacer para que lo olvides. Haré todo lo que pueda para ello... pero no pasará nada que tú no quieras".

En ese momento pasará algo que hará que ambos unan sus cuerpos, con el corazón de ella palpitando más fuerte que nunca. Él sonriendo no dudará en dar un gran paso.

¿Qué pasará ahora?, ¿aceptará ella dormir con él en la cama?, ¿finalmente tendrán la noche de amor que tanto desean?