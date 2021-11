Se fue la amistad: Jimena Barón y Lizardo Ponce cortaron todo tipo de relación

jueves, 25 de noviembre de 2021 14:13

Toda historia tiene un final. A veces puede durar mucho y otras muy poco. Así sucedió con la amistad entre Jimena Barón y Lizardo Ponce, que se mostraban muy compinches y compartían muchos momentos juntos. Todo quedaba retratado en las redes sociales. Pero terminó.

Durante la emisión de La Academia del lunes, tras una devolución picante de la actriz luego de su performance, algo se rompió y el influencer no tardó nada en manifestarlo. ¿Qué pasó entre ellos?

“Liz, creo que el personaje también te quedó bien, tiene esa cosa inocente, de ternura. Pero también tengo que confesar que, como amiga, te dije 'che, amigo, viene comedia musical y no sé si estás viendo el programa porque yo estoy juzgando, por si no cantan mucho...", comenzó diciendo Barón.

Ante los gestos de negación de Lizardo, la jurado sentenció: "Me contestó peor que lo que lo que lo hizo Morrison en los primeros siete años de su vida. Me dijo 'me ch… un huevo'. Te lo vengo diciendo hace días y me contestaste como un maleducado. Entonces, ahora valoro todo lo demás, pero, amigo, no cantaste nada".

Y ese fue el principio del fin de la amistad entre ellos. Tras los filosos comentarios de La Cobra, Ponce se expresó en la previa de La Academia y aclaró que no hay vuelta atrás con la relación: "A Jimena no le gustó porque canté poco, me puso un puntaje bajo. Yo ya tengo 31 años, ya estoy grande para que me digan maleducado y que me cuestionen como soy".

Además, agregó: "Yo tengo todo para defender con las palabras y no es faltar el respeto decir lo que pienso. Basta de creer que, porque explico y defiendo lo que vengo a hacer acá soy maleducado. Si quieren buscar algo para mandarme al duelo y justificar que fue un horror está bien, háganlo. Pero no digan pavadas porque es una pavada pedirme que cante una canción al principio o que no la cante".

A partir de esto, seguramente ya no los veamos juntos en las historias de Instagram de uno y de otro, ni tampoco interactuando entre sí. La unión que parecía irrompible llegó a su punto final. Pero seguramente, habrá algún que otro chispazo cada vez que se crucen la pista más famosa de la televisión argentina.