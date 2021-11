Se conoció el motivo por el que Ester Expósito likeó un posteo contra la China Suárez

jueves, 25 de noviembre de 2021 18:53

Si hay algo de lo que la China Suárez no puede escapar es de los escándalos amorosos. Poco tiempo después de que se confirmara la infidelidad de Mauro Icardi a Wanda Nara con la actriz, diversos rumores sobre la exCasi Ángeles circularon por todos lados. Uno de ellos tenía que ver con que había tenido un romance con Nicolás Furtado, actual pareja de Ester Expósito.

La relación entre el uruguayo y la española fue formalizada oficialmente en las redes sociales de ambos muy poco tiempo después de que este rumor circulara, para desligar al actor de cualquier historia que pudiera ser vinculada al WandaGate. Ambos publicaron fotos en sus redes, desmarcándose claramente de la situación.

Pero hace unos días atrás, se descubrió un “me gusta” que generó el revuelo de muchos usuarios en las redes sociales. ¿Qué pasó? La actriz europea likeó una publicación de la revista Paparazzi en la que calificaban a la China Suárez como “robamaridos”. "En nuestras stories, el primer matrimonio que la China se 'cargó' y que le valió el tremendo mote de 'robamaridos'", dice el posteo que “le gustó” a Expósito.

Ahora, en este contexto, surgió un nuevo escándalo. La periodista Karina Iavícoli contó en Intrusos por qué la española se enojó con Suárez: “Eugenia lo llamó a Nico de vuelta. En este período. Pero él quiere hacer las cosas bien con Ester, así que se lo contó. Le blanqueó, como un voto de confianza...”.

La panelista agregó detalles al respecto: “Ella lo llamó para reclamar algunas cosas. Está enojada y siente que él debería haber tirado una lanza por ella. Por otro lado, me enteré de que siente lo mismo de Benjamín Vicuña. Siente que se quedó sola y que nadie la bancó”. Y sumó: “Lo llamó de vuelta a Nico para decirle ‘flaco, no me gustó lo que pasó’, porque nadie salió a defenderla”.

A partir de esta teoría, se podría comenzar a explicar el por qué de ese llamativo “me gusta” que sorprendió a todos en las redes sociales y que no tardó nada en ser descubierto.