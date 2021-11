¿Se parecen? apareció la "doble" de Wanda Nara en Bienvenidos a Bordo

miércoles, 24 de noviembre de 2021 19:29

Varios son los participantes de Bienvenidos a Bordo que sorprendieron por su parecido físico con distintas personalidades famosas. “Nooo, sííí. ¡Mirá! Ah, no te puedo creer”, dijo Guido Kaczka al ver salir por la puerta de “Parecidos” a una chica rubia. La mujer tiene una gran similitud con la empresaria Wanda Nara.

Ante las preguntas del conductor del programa, que dijo “es radiante, radiante, como... tiene luz, locutor”, la rubia sorprendió con una frase que se convirtió en meme en las redes sociales: “Me anotó una amiga. ¡No sé qué hago acá, Guido! Nunca estuve en un programa, esta es la primera vez que estoy en la tele”.

“No, no, cuando la ves, es”, describió el conductor de Bienvenidos a Bordo. Y siguió: “No, no, no, ¡mirá! En serio, mirala. No se puede creer. Cuando te ponés de costado, como se pone ella como diciendo: Me hice las uñas en ‘Super nails’... mirala a Wanda Nara, locutor”, mientras en la tele mostraban una pantalla partida con la imagen de Nara y su doble.

La rubia, de 27 años, aseguró ser oriunda de Quilmes. Y aclaró: “Estoy soltera y me gusta ir a bailar. Soy la Wanda de Quilmes, me lo dicen mucho. ¡Tuve que viajar desde París!”, en tono humorístico. Guido Kaczka, entendiendo todo, cerró: “Cuando la ves es igual, en serio. ¡Ay, por Dios! ¡No se puede creer!”.