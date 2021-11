Masterchef Celebrity: los secretos de una figura que la rompe en el reality

martes, 23 de noviembre de 2021 00:00

La tercera temporada de Masterchef Celebrity tiene un staff de famosos que se muestran muy diferentes a como son conocidos a través de la pantalla habitualmente, y en la tercera semana del programa, cada vez son más los que "se enganchan" para conocer un poco más de las celebridades.

Pero entre todos hay una figura que se destaca, no sólo por su manera de cocinar sino también por su estilo, su vida y los secretos que su increíble historia guarda.

Se trata de la tucumana Vicky Braier o como todos la conocen "Juariu". La chica llegó a Buenos Aires nada menos que para acompañar a su novio que hoy es su esposo, a realizar sus prácticas médicas, y por su parte, que en su provincia había estudiado comunicación social y diseño gráfico, aprovechó la oportunidad para abrirse su propio camino.

En ese entonces de 27 años y hoy de 35 años, en una entrevista a Teleshow, la joven contó que pensó cómo podía hacer algo diferente a todo lo que ya había en la capital argentina, para destacarse, y fue cuando junto a colegas surgió la idea de entrometerse en la vida de los famosos y contar cosas que los demás no sabían.

En ese momento fue que su apodo surgió: Juariu. La palabra es una versión “tucumanizada” de “¿Who are you?” (”¿Quién sos?” en inglés), ya que reveló que siempre que veía algo de los famosos, ella le decía a mis amigas ‘¡¿ju-ar-iu?!’”. En este sentido, reveló que más tarde, luego de varias propuestas de trabajo en televisión, fue que se convirtió en "upiteadora" oficial.

Esa expresión también viene de su Tucumán querido y significa meterse en donde no te llaman. De esa manera hoy se define en sus redes sociales: "Upiteadora profesional y participante de Masterchef Celebrity".

“No quiero generarle malestar a nadie. Si pienso que eso va a pasar, no lo hago”, revela respecto de cómo desarrolla sus "investigaciones" en las redes. “Yo no cuento algo que no se sepa. No son noticias, es lo que veo en cada posteo que hacen los famosos y que a mí me parece divertido”, agrega.