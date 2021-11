Los cuernos que nadie esperaba: Barby Franco publicó un "fotón"

martes, 23 de noviembre de 2021 00:42

Un día conectada con la naturaleza al 100%. Así fue la jornada de este lunes feriado para Barby Franco y Fernando Burlando. La pareja estuvo en Corrientes, donde no sólo recorrieron diferentes lugares turísticos sino que mantuvieron un contacto con los animales.

El día de descanso y relax incluyó una visita al paraje del Gauchito Gil, a quien ella le dejó un cigarrillo encendido, y luego disfrutaron de una tarde en la que un particular animal se llevó toda la atención. Es que tuvieron la oportunidad de estar muy cerca de un ciervo que se convirtió en "figura" de sus historias en Instagram y feed.

"Increíble, íntimas somos ahora", se la escucha decir a Barby en el video que compartió en su historia en Instagram donde a la vez saluda al animal y éste la mira atentamente.

"Le dije 'posa q sale Selfie , posa que la subo al feed'. Fotón", publicó la morocha con una foto del animal mirando la cámara y llevándose todos los likes y halagos de sus seguidores.

¿Se casan?

Miles de veces tuvieron idas y vueltas y la propuesta de casamiento siempre estuvo sobrevolando pero con nada concreto... hasta ahora o eso parece. Es que Fernando Burlando lanzó la posibilidad de que el casamiento sea antes de lo que todo el mundo cree.

Lo hizo con una confesión que dio en Nosotros a la Mañana (El Trece), donde dejó a todos atónitos. "Entonces fecha concreta, no podemos, ¿no?”, lo consultó Sandra Borghi. “A mí me gustaría, personalmente, te lo estoy diciendo a vos, no se lo dije a Barby todavía, me encantaría marzo”, lanzó el letrado, dejando al panel sorprendido.

“Yo ya le dije varias veces que quería emprolijar muchas cosas de mi vida y esto sería concretar un lazo que tenemos. Realmente vivir con Barby es vivir en un parque de diversiones”, continuó Fernando.

“¿Querés emprolijar en marzo entonces?”, lo indagó la conductora, lo que propició que el abogado tirara una fecha que le gustaba para concretar el casamiento con la modelo. “Un 14 de marzo podría ser… Les aclaro que Barby todavía no lo sabe”, aseguró.

“Barby no necesita ni una prueba de vestido, cualquier trapo que le pones es una bomba humana”, lo motivó Sandra y le cambió la fecha para poder organizar el festejo. “Ponelo acá abajo: ‘Barby todavía no lo sabe, Burlando se casa el 11 de marzo’”, anunció.

“Yo voy a intentar casarme el 11”, finalizó.