Züleyha Tierra Amarga: Yilmaz, al borde de lo peor en el capítulo de este lunes

lunes, 22 de noviembre de 2021 00:00

Züleyha cosecha día a día a más seguidores en las tardes de Telefe con una trama que cada vez se vuelve más intensa. Sus protagonistas, Züleyha y Yilmaz encaran sus vidas con sus respectivas parejas pero con la pasión latente entre ambos, a pesar de la distancia.

En el capítulo del viernes pasado, Demir le dijo a su madre que confesará el crimen que cometió Yilmaz sin importarle si eso lo lleva a la cárcel. Sus planes son escuchados por Zuleyha que entra en desesperación porque desde el principio de la historia, evitó que su amado terminara en un calabozo.

"Si la fiscalía me presiona le diré la verdad, que Yilmaz es un asesino. No tendré otro remedio y Yilmaz se meterá en problemas, eso no me importa", adelantó Demir a Hunkar.

Al escuchar esta decisión, Züleyha llamó por teléfono a Yilmaz y acordó un encuentro en la cabaña del bosque con él. Sin embargo, esto no pasó desapercibido por Müjgan que escuchó todo y decidió ir detrás de su marido para registrar con la cámara todo lo que él haga con su ex.

En el capítulo de este lunes, Züleyha confesará a su amado el dolor que siente ante la posibilidad de que él termine preso por lo que pasó cuando eran jóvenes. "Yilmaz tengo mucho miedo, por qué nuestra historia tuvo que ser así, por qué nos pasó a nosotros", lanzará ella a lo que él le responderá: "calma mi amor".

Pero este encuentro no pasará desapercibido para Müjgan que será testigo de cada una de las cosas que haga la pareja en esa cabaña e irá más allá: lo registrará con la cámara filmadora. Allí verá cómo su marido y la esposa de Demir mantendrán un encuentro en el que no faltarán las lágrimas y los abrazos.

Tras registrar todo el amor de ambos, Mujgan huirá del lugar y en el escape dejará caer su bufanda en el camino. Luego al salir Yilmaz la encontrará, entendiendo de esta forma que en la cabaña no estaba él solo con Zuleyha sino que también se encontraba su esposa.