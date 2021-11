Se conocieron detalles de la entrevista de China Suárez con Fantino

lunes, 22 de noviembre de 2021 18:39

Alejandro Fantino llegará a una de las plataformas de contenidos más demandadas en la actualidad, nada menos que con un as bajo la manga: una entrevista a Eugenia "La China" Suárez, tras el escándalo en Europa con Mauro Icardi y Wanda Nara.

En este escenario, Rodrigo Lussich brindó adelantos de la entrevista exclusiva en la que China Suárez rompió el silencio tras el affaire. En este sentido, el conductor reveló cómo fue el momento en el que Fantino le preguntó de su aparente relación con el delantero del PSG.

"Cuentan que la China Suárez a Fantino no le habla de Icardi. Tocó el tema muy por arriba", dijo el conductor de El show de los Escandalones, adelantando que el mano a mano de la actriz y Alejandro no fue jugoso, como se esperaba. Y agregó: "en esa nota no hay nada".

La entrevista ya es publicitada y llama la atención tanto de los usuarios de la plataforma como los que no. "Por primera vez, la actriz hablará después del escándalo con Wanda Nara por el affaire con Mauro Icardi. Ángel De Brito dio a conocer las imágenes", aseguró.

Por último, cerró el tema picante: "En una plataforma paga. La falta de dignidad tiene precio".