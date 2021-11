Hercai: avance del impactante capítulo de este lunes 22 de noviembre

lunes, 22 de noviembre de 2021 00:00

Hercai transita momentos de mucha ansiedad por parte de los protagonistas ante una nueva situación sospechosa que envuelve a Reyyan. La joven escuchó cuando la abuela de Miran, Azize, advirtió a todos que iba a matar a los Sadoglu para continuar con su venganza y el dolor invadió a la joven.

En el capítulo del viernes pasado, el padre de Reyyan, Hazar, y Miran salieron a buscar a la joven tras la repentina desaparición. Ambos se unieron para encontrarla ante el miedo de que fuera asesinada por algún enemigo oculto. Sin embargo todo fue en vano y pese a las calles y lugares recorridos, no lograron dar con ella.

En el fin de la búsqueda compartida, los dos cruzan duras palabras. "Tú no sabes lo que se siente no saber dónde está tu hija, con quien está, no saber si le pasó algo o si está bien", lanzó Hazar a lo que Miran le refutó: "no lo se, como tampoco se lo que es tener un padre, debido a toda su maldad. Usted tampoco entiende lo que es pasar toda la vida sin un padre que te ame".

Finalmente Hazar le advirtió: "No estoy dispuesto a pasar otro día sin saber dónde está mi hija. Tienes que hablar con tu abuela y ella te tiene que contar todo lo que sabe de tu pasado".

En el capítulo de este lunes, otra vez un Aslanbey y un Sadoglu se unirán para encontrar a Reyyan. Esta vez, Elif y Azat se verán a escondidas, en lo que será un nuevo acercamiento entre los dos.

"No creo que hayas secuestrado a Reyyan pero después de ese día que viniste a la mansión nuestra gente cree que sí puedes", señalará Elif en una cita a ocultas para luego pedirle que confíe en ella para confesarle qué es lo que está pasando y así poder encontrarla.

En este contexto, él le preguntará por qué ella decidió buscarlo y la respuesta sorprenderá a todo el fandom.

¿Qué pasará?, ¿lograrán encontrar a Reyyan?, ¿quién lo hará primero?, ¿aparecerá la joven por sus propios medios?