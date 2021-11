La curiosa forma en que Camilo supo que Evaluna estaba embarazada antes que ella misma lo notara

domingo, 21 de noviembre de 2021 14:12

Hace poco más de un mes, Camilo y la hija menor de Ricardo Montaner, Evaluna, confirmaron que están embarazados, esperando a su primer hijo. La pareja hizo el gran anuncio con un video musical llamado "Índigo" [que será el nombre del bebé del que todavía no quieren revelar el sexo], que ya superó los 82 millones de visualizaciones.

En una entrevista reciente para medios internacionales, los artistas revelaron cómo lo descubrieron. "Nos enteramos que Evaluna estaba embarazada porque, en Santiago de Compostela, alguien se mareó. Ustedes dirán, Evaluna... ¡No! Camilo se mareó, se mareó mucho y nunca le pasa. Estaba con náuseas todo el rato", contó la cantante.

"Yo decía: 'No puede ser, no puede ser, no puede ser'. Pero fue y aquí está: baby Índigo. En inglés se llama sympathetic pregnancy y es que los síntomas de una mujer embarazada también, de alguna manera, los presenta el hombre", aclaró.

El gran anuncio

“Índigo. Ya salió. Vayan a ver el video! Grábense cuando lo vean por primera vez y suban sus reacciones a reels y tiktok con el #IndigoCamiloyEvaluna. LOS AMAMOS”, escribieron Camilo y Evaluna en un posteo en conjunto en Instagram junto a un fragmento del video.

En el videoclip se puede ver a la pareja visiblemente feliz cantando y bailando. La canción pareciera estar dedicada a su próximo hijo. Juntos cantan “como puede ser que uno sueñe con alguien que ni siquiera ha conocido. No se si es posible pero yo llevo ya mucho soñando contigo”.

Luego en otro posteo, Evaluna publicó una serie de fotos y un video del emotivo momento. "Ahora todo huele y sabe mejor… VAMOS A SER PAPÁS!", comenzó el posteo que en 2 horas sumó más de 2 millones de Me Gusta y miles de comentarios de sus seguidores.

"No veíamos la hora de compartir con ustedes la noticia más hermosa que hemos recibido. Dios nos escogió para ser los papás de Índigo y nos sentimos muy afortunados de verlx llegar y florecer! Los amamos y gracias por acompañarnos en cada paso siempre. La Tribu está creciendo!!", finalizó con la firma de Camilo, Evaluna e Índigo.