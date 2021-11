Iván Noble sobre su novia: "me acosó por Instagram"

domingo, 21 de noviembre de 2021 00:00

Este sábado, el ex líder de Caballeros de la Quema visitó los estudios de Telefe como invitado de Andy Kusnetzoff en el programa Podemos Hablar. El músico recordó cómo fueron los comienzos de su relación con su novia.

"Me acosó por Instagram", le contó entre risas al conductor. "Entonces ella te tiroteó. Tiró la caña y vos picaste", le consultó el periodista a lo que Noble afirmó que "sí" y luego explicó que llevan juntos alrededor de cuatro años.

"Me decía que tenía una amiga que era muy fanática de mi música. Según ella, no tenía idea de mí pero todo el tiempo escuchaba mis discos y me dijo que un día vio mi foto y dijo 'Aaahhh'. No sé qué quiso decir con esa expresión, pero creo que pensó que 'para la edad que tiene no está mal' y salimos", explicó.

Ante esta anécdota Andy le aseguró que tiene mucha ventaja a la hora de conquistar gracias a su guitarra. "La guitarra es una chantaje emocional y trato de evitarla. Pero cuando tenía 19 o 20 años [hace una cara aduciendo que la utilizaba mucho], en fogones en San Clemente. Nosotros no teníamos moto, al gimnasio mucho no íbamos, no jugábamos al rugby, era la guitarra o nada. Aunque en ese entonces no sabía que me iba a dedicar a la música", agregó. "Yo era del segundo cordón del fogón, era del conurbano del fogón. Te saco una papa del fuego si hace falta", aportó su cuota de humor Roberto Moldavsky.

Por otra parte, recordó lo que fue su casamiento con Julieta Ortega. "No me volvería a casar. Fue un casamiento con la persona que amaba en ese momento y después no funcionó. Igualmente ya estoy conviviendo, aunque es bravo", sentenció.