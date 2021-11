Züleyha, Tierra Amarga: un amor se fortalece y otro se quiebra en el capítulo del martes 02

martes, 2 de noviembre de 2021 00:00

En "Züleyha Tierra Amarga", el amor pasa por vaivenes interesantes. Así se verá en el capítulo de este martes 02, a las 17:45 hs en Telefe.

"Estoy tratando de perdonar, estoy tratando de entenderlo pero no puedo, tía, no puedo. Esa imagen sigue persiguiéndome donde voy", dispara Müjgan a Behice, quien insiste en que cambie de estrategia con Yilmaz, que quiere disfrutar a su bebé y ella lo aleja. "¿Preferirías que hubiera dejado a esa mujer abandonada, Müjgan?", le retruca la mujer. "Bueno, eso hizo conmigo, tía", sentencia la doctora.

"Müjgan, entiende. Tú tuviste un parto prematuro. Si no hubiera sido así, claro que habría estado contigo, desde luego. Ha estado cerca de tí desde hace semanas. Lo he visto", asegura Behice. Pero Müjgan está segura que "siente culpa. Es por eso".

Behice intenta hacerla reflexionar: "Yilmaz no es el responsable del dolor que tu bebé y tú han sufrido. Está bien, digamos que Yilmaz es el culpable. De acuerdo, digamos que te entiendo. ¿Pero qué culpa tiene el pequeño? ¿Vas a quitárselo a su padre?"

Pese a la franqueza de esa charla y de haber aceptado que regresan a la pequeña mansión, Yilmaz no consigue llegar a su esposa. Se acerca a ella que acompaña al bebé que duerme en su cuna: "¿Está durmiendo? Mira, está durmiendo como un ángel. Müjgan, ya ve a descansar", le propone.

"No, no quiero. Duerme si quieres", le responde ella con hastío. En un ida y vuelta, Müjgan le expresa que no se separará del bebé. "Ya es suficiente, estoy cansado", dice Yilmaz. "¿Estás cansado de esto? Allí está la puerta. Espera, puedes ir al jardín a buscar la carriola. Así puedes ver a quien quieres. Seguro eso te gustaría hacerlo", lo increpa ella en referencia a Züleyha.

"Cuida tus palabras, ¿qué estás diciendo? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué más puedo hacer? Hice todo lo que puedo para que me perdones y que veas que no soy culpable. ¿Qué más puedo hacer?", se desespera Yilmaz. ¿Podrán reconciliarse?

Del otro lado, Çetin llegó a la instancia esperada del juicio por haber agredido a un hombre que pretendía comprometerse con Gülten. "Señoría, tenemos una petición que incluye el retiro de la demanda de parte del ofendido. Por lo que solicito que mi cliente sea liberado", planteó el abogado del joven, mano derecha de Yilmaz y Fekeli.

De su parte, la fiscal solicitó que el tiempo que estuvo detenido se tuviera en cuenta y que fuera liberado de inmediato. Los nervios invaden a Gülten que está esperanzada en reencontrarse con su amor. ¿Cuál será la sentencia?